Koně, vrána, bagr. Už se nám ozvali ochránci zvířat, zní z Letní Letné

De Nova Stella, tedy Nová hvězda, rozzáří začátek letošního festivalu Letní Letná. Tak se jmenuje speciální představení, které pro zahájení už patnáctého ročníku pražské přehlídky nového cirkusu připravil americký režisér a artista Daniel Gulko. Kus inspirovaný dílem Tycha de Braha bude na Letné k vidění dvakrát, ve středu 15. a ve čtvrtek 16. srpna. Na představení se podílí třicet artistů z celého světa, vstup je zdarma.

Mezi hlavní letošní zahraniční lákadla patří kus Bestias spolku Baro d´Evel Cirk Cie, které do něj oproti novocirkusovým zvyklostem zapojilo i zvířata. Konkrétně jde o dva koně, andulky a vránu. Žánr nového cirkusu přitom z principu zvířata vynechává. „Už se nám ozvali mailem i ochránci zvířat,“ podotkl ředitel festivalu Jiří Turek. Podle něj je to hodně jiné než drezúra zvířat v klasickém cirkuse. „Je to zvláštní a krásné představení,“ dodal.



Novinku Dans ton cour k nám veze francouzský soubor Akoreacro, který se zde před lety představil v rámci LeDní Letné. Poprvé u nás nebudou ani francouzští Cirque Inextremiste. Před čtyřmi lety zaujali satirickým příběhem a žonglováním s plynovými bombami; jejich novinka Extension pracuje i s bagrem.

Patří už k tradici Letní Letné, že s jejím závěrem představí svou novinku český soubor Losers Cirque Company. Tým okolo Petra Horníčka se letos nechal inspirovat příběhem Jonathana Livingstona Racka, jejich kus se jmenuje Vzduchem. Neméně pozornosti si zaslouží novinka Víta Nezvala Nesnesitelná tekutost bytí, kvůli které se v pražských Holešovicích chystají speciální podmínky.

Další představení uvedou například soubory Cie Pieds Perchés, Circo Frico či Feel the Universe. Součástí festivalu je třídenní odborná konference Circus and Its Others II, jejíž první ročník před dvěma lety hostil kanadský Montreal. Podílejí se na něm české i zahraniční univerzity, přijede padesát odborníků, kteří budou probírat proměny nového cirkusu. Tématy bude například risk z pohledu psychologie, sportu či režie nebo role ženy v cirkusu.

Patnáctá Letní Letná potrvá až do 2. září.