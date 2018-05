Malé, velké, pivní, putovní. Každý víkend bude žít hudebními festivaly

Velké letní hudební akce symbolicky odstartují 15. června milovickým Votvírákem, lokální festiválky se samozřejmě konají tu i onde už nyní. A je to jedna z dělících linií, kterou lze mezi hudebními přehlídkami vysledovat.

Těch skutečně masových akcí je několik. Multižánrové Colours of Ostrava nebo Rock for People, už zmíněný Votvírák sázející na domácí hudbu, Metronome, který už potřetí za sebou žádá o pozornost v metropoli, dvojí svátek příznivců tvrdých kytar v podobě vizovických Masters of Rock a v posledních letech beznadějně vyprodaný festival Brutal Assault v Jaroměři. Nechybí ani žánrový Hip Hop Kemp.

Velká jména v rybníčku

Programem letos nade všemi ční festival Aerodrome, který se z Prahy přesunul na letiště v Panenském Týnci, rozšířil se na tři dny a láká na jména, jako jsou americká zpěvačka Lana Del Rey, rapeři Macklemore a Wiz Khalifa nebo kapely Nine Inch Nails, Limp Bizkit a Stone Sour. Velká jména, která do českého festivalového rybníčku přivádějí trochu čerstvého evropského proudu.

Ziggy Marley

Není však jedinou přehlídkou, která přiváží cenná zahraniční jména. Pražskému festivalu Metronome letos vévodí Massive Attack a The Chemical Brothers, britské ikony elektronické hudby. Ale dorazí i spoluzakladatel Velvet Underground John Cale či mladý písničkář Tom Odell. Rock for People, jenž tradičně využívá červencových svátků, kontruje dalšími elektrobrity, konkrétně kapelou The Prodigy. Doplňují je Skillet, The Kooks nebo Enter Shikari.

Colours of Ostrava dovezou kapelu N.E.R.D, zpěvačku Jessie J, písničkáře George Ezru nebo třeba Ziggyho Marleyho. Festival Benátská! s Impulsem zve na Bonnie Tylerovou, německou kapelu Guano Apes, ale dost možná nejvíc diváků přiláká Jaromír Nohavica, který se jinak velkým festivalům spíše vyhýbá. Na Masters of Rock se letos představí Helloween a Gene Simmons Band, do pevnosti Josefov v rámci Brutal Assaultu zamíří Behemoth, Cannibal Corpse či Sepultura. Hip Hop Kemp láká například na $uicideboy$.

Zvládnou i troják

Spočítat, kolik se každý víkend koná městských nebo pivních slavností a dalších menších festiválků, je pomalu nad lidské síly. Není však důvod se nad podobnými akcemi ušklíbat. V zemi, kde většina vlastních koncertních šňůr skončí v lepším případě na nule, většinou je však kapely ještě dotují, aby daly fanouškům to nejlepší, jsou pravidelné kšefty v každé Horní Dolní zásadní součástí muzikantského živobytí. Těch akcí je dokonce tolik, že mnozí často hrají „dvoják“, tedy dva koncerty za jeden den, kdy není výjimkou ani přejezd třeba z Brna do Plzně. Šikovnější si dovedou domluvit i troják. Před polednem někde na rynku, po poledni jeden festival, o půlnoci další.

Emir Kusturica & No Smoking Orchestra

Z logiky věci se jména vystupujících na plakátech oblepujících zemi často opakují – Tomáš Klus, Divokej Bill, Wohnout a tak dále. Jednu z čestných výjimek představuje humpolecký Bernard fest, který jednak už podruhé láká na Karla Gotta a hlavně si troufl pozvat i výraznou zahraniční osobnost, konkrétně srbského režiséra a hudebníka Emira Kusturicu.

Putovní fenomén

Rozrůstají se rovněž festivaly putovní. K Hradům CZ se přidává Přehrady Fest, jehož dvě inkarnace se uskuteční v červenci na Slapech a v srpnu na Vranově. A růžky vystrkuje také série Létofestů, která se obdobně jako Hrady bude konat během osmi letních víkendů od poloviny července až do začátku září.

Plán je totožný. Dramaturgií, která je stejná pro všechny zastávky, nalákat české a slovenské hudby chtivé publikum. Pod českými a moravskými hrady vystoupí J.A.R., Lenny či Divokej Bill, Přehrady Fest láká na Chinaski, Tomáše Kluse nebo Mirai a Létofesty si nachystaly těžkou váhu – vedle Chinaski v nové kytarovější podobě se tu představí Kabát a Wanastovi Vjecy.

Zapomenout nelze na Kryštofkempy, jež se rovněž konají na různých místech a na které si kapela zve Petra Jandu či No Name. A někde mezi hudebním a filmovým festivalem se rozprostírá Soundtrack, který v Poděbradech představí hudbu ze snímků jako Pátý element, Kolja nebo Rok ďábla.

Takže výběr je zdánlivě nepřeberný. Ať už návštěvníci zamíří za českými stálicemi, zahraničními hvězdami, nebo se rozhodnou okusit méně známé kapely v odpoledních časech velkých festivalů, nudit se v létě nemusí nikdo.