VIDEO: Konečně se dočkal. Leoš Mareš vydává píseň s Karlem Gottem

Sny se plní, jen když se na ně nezapomíná, a cesta k jejich uskutečnění se ani po letech nevzdává. Své o tom ví Leoš Mareš. Už před šestnácti lety ho napadlo propojit svůj text o neúprosném běhu času s hitem Být stále mlád Karla Gotta. Ovšem mnohonásobný zlatý slavík nazpíval svou verzi nejprve s německým raperem Bushidem.

Až letos, kdy se Gott ve velkém stylu vrátil do pražské O 2 areny a mezi hosty si pozval i Mareše, se mohl tento odvážný nápad uskutečnit. A co víc – půl roku od koncertní premiéry se nezvyklý duet dočkal i vizuální podoby v novém videoklipu režiséra Marka Jarkovského. Duet zároveň vychází i jako digitální singl.

Jeden z největších světových hitů Forever Young, který původně nahrála kapela Alphaville, u nás proslavil s českým textem Eduarda Krečmara právě Gott. Žádný jeho koncert se bez Být stále mlád neobejde.

Píseň byla před několika lety s velkým úspěchem nazpívána znovu. V němčině z ní vznikl neobvyklý duet Karla Gotta s raperem Bushidem. V té době nikdo netušil, že obdobný koncept písně už před lety nosil v hlavě tehdy šestadvacetiletý Leoš Mareš.

Napsal text o tom, jak ten čas letí, a měl sen, že by refrén k němu byla právě píseň Být stále mlád a že by ho zpíval sám Karel Gott. „Tenkrát jsem se styděl za ním jít. Věděl jsem, že by kluk v kožichu s takovým přáním působil dost trapně. Nápad jsem zaplašil, ale moje slova už existovala, tak jsem je využil na svém druhém albu. Píseň se jmenovala Už jsme zase starší,“ vzpomíná Mareš.

Na svůj nápad zapomněl, ale v roce 2010 uslyšel z rádia Bushida, jak rapuje a Gott mu zpívá refrén Für immer jung. „Úplně se mi stáhlo hrdlo a v hlavě se mi ozvalo – Nééé, to byl přece můj nápad už v roce 2002!“ pomyslel si Mareš s tím, že se pro něj příběh skladby Být stále mlád definitivně uzavřel.

Uběhlo dalších osm let a letos na jaře mu Karel Gott zavolal a pozval ho na svůj koncert do O 2 areny. „Myslel jsem si, že mi Karel nabízí vstupenky někam na tribunu, a byl jsem za ně šťastný. Když mi vysvětlil, že by chtěl se mnou na pódiu udělat nějakou písničku, stáhlo se mi hrdlo podruhé. Vzpomínka na dávný nápad vytryskla jako gejzír – a Karel souhlasil!“

Šestnáct let starý sen Leoše Mareše se stal v červnu skutečností. Sklidil obrovský úspěch, který dal impulz k tomu, aby také vznikl videoklip, jenž by měl nadčasovou atmosféru.