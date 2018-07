Ráda budu objevovat, o co jsem přišla ve vzpurném věku, říká Lenny

Mívá obavy, že na koncert nikdo nepřijde. Když je na zkoušce a vidí, že zatím ještě nikdo nestojí před pódiem, tak prý šíleně panikaří. I to patří k vycházející hvězdě české hudební scény Lenny, dceři zpěvačky a kytaristky Lenky Filipové.

„Někdo to má naopak. Že je nervózní z toho, že dorazí moc lidí. Kluci z kapely už mě ale znají. A vy mě nikdy nezklamete, vždycky se přijdete kouknout! Mám velkou radost,“ zářila čtyřiadvacetiletá zpěvačka štěstím při zahájení svého vystoupení na jedné z největších letních akcí na Vysočině.



Tisícovkám diváků, kteří se vždy scházejí na třídenním a i letos vyprodaném Vysočina Festu, představila také některé písně, které se objeví na jejím novém CD. To by mohlo podle Lenny vyjít příští rok na jaře. „Lidi už teď můžou dostat takovou ochutnávku i náznak zvuku. A já se jen těším, až album budu mít dotvořené,“ usmívá se. Přípravám alba ráda nechává volnější průběh.

Setrvání u angličtiny

Budou mít nové songy podobný styl jako třeba velký hit Hell.o? „Nebude to tak, že by to šlo exaktně ve stopách minulého alba, ale myslím, že lidi nebudou zklamaní,“ zmiňuje Lenny. Podle jejího „fajnšmekrovského“ odhadu bude album textově ještě kvalitnější než to předchozí. „A těším se, co pak lidi řeknou zvuku,“ dodává.

Že by do svého repertoáru zařadila i nějaké české písničky, Lenny zatím nezvažuje. „Snažím se dělat nejlíp to, o čem vím, že mi nějakým způsobem jde. Mám velké štěstí, že můžu jako jeden z těch českých interpretů, co zpívají anglicky, zpívat ve stále větších a větších sálech. To je pro mě velká vzácnost a něco, čeho si vážím. Do češtiny se nehrnu, ale když to někdy půjde, tak to bude jen příjemné překvapení,“ zmiňuje dcera Lenky Filipové.

Před tím, než vyleze Bílá paní

Leto v létě ji čekají vystoupení na šňůře festivalů České hrady a Moravské hrady. První akce se bude konat 13. a 14. července na hradě Točník ve Středočeském kraji. Pak budou následovat třeba Kunětická hora, Švihov, Rožmberk a další. „Po hradech jsem hodně jezdila, když jsem byla malá, i různě na tábory. Pak jsem se tomu vyhnula, protože se mi to nějak znechutilo. Ale teď zažívám takový návrat k českým kořenům, že ráda objevuju, o co jsem v takovém tom ‚vzpurném‘ věku přišla,“ popisuje.

„Budu na hradech zpívat a hrát dřív, než vyleze Bílá paní. Vystupovat budu odpoledne. Takže se těším, jestli bude v ten den do expozice přístup a bude čas, že bych se do hradů i ráda podívala,“ plánuje Lenny.

A co nějaký společný koncert se slavnou mámou? Lenka Filipová bude vystupovat například na Prázdninách v Telči, které patří mezi její oblíbené akce. „Mé takové přání na toto léto je, že bych si ji strašně přála vidět z publika. Po dlouhé době, co jsme hrály spolu. Ráda bych si to splnila,“ uvádí Lenny.