RECENZE: Ani Colin Firth neprodá srdcebol Rozmačkaného ega se slaninou

Požárová ve své druhé knize opět čerpá z vlastních zkušeností. Kdysi se rozhodla zanechat kariéry účetní a rozjela se do světa. V knize Rozmačkané ego se slaninou se hrdinka Nela, její alter ego, loučí se stereotypním pražským životem a vyrazí do Norska pracovat jako servírka. Pak se vrací do Prahy. Později letí do Londýna. A zažívá jeden srdcebol za druhým. Každý muž má nějaký problém. Až si čtenář říká, jestli problémem není spíš sama protagonistka.

Rozmačkané ego se slaninou Autorka: Lenka Požárová Nakladatelství: MOTTO 272 stran, 249 korun Hodnocení­: 35 %

Co se týče děje, to je vesměs vše. Hodnota sdělení knihy se limitně blíží nule. Ano, muž, který ženu již v začátcích upozorní, že má hraniční poruchu osobnosti, asi nebude ten pravý a hledání bydlení v britské metropoli také není procházka růžovým sadem. Snad překvapí jen informace, že dostat čerstvé ryby v Norsku může být oříšek.

Celé to jednoduše vypadá, jako by si Požárová napsala hodně dlouhý status na Facebook, v němž si potřebuje vylít srdce. Na to má samozřejmě plné právo, ale literatura tak nefunguje. Literatura neslouží autorovi, autor slouží literatuře. O nějaké snaze o kompoziční postupy nemluvě.

Obálka knihy Rozmačkané ego se slaninou

Kdyby raději své zkušenosti bez příkras a pokusů o fikci sepsala do cestovatelské kuchařky, udělala by lépe. Jako položka edičního plánu nakladatelství Motto Rozmačkané ego se slaninou funguje, není však na čase přestat podceňovat čtenářky a nabídnout jim trochu solidnější „ženské příběhy“, když už existenci žánru přiznáváme?

Motto označuje knihu za optimistickou. Bohužel opak je pravdou. Nehodí se ani na pláž, ani na chalupu, ani do gynekologické ordinace. Chyba není ve sdělení, nýbrž v ambici autorky vrhnout se do světa umění. Ve chvíli, kdy v Česku výrazné mladé talenty čekají na vydání, měla by se pozornost nakladatelů upírat trochu jiným směrem.

A pro zvědavé: Colin Firth zmíněný v anotaci na přebalu se v příběhu objeví asi na tři věty. Tak se prodávají knihy.