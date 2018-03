Jen já a klavír Petra Maláska, ohlašuje Lenka Nová komorní turné

Nyní jsou domluvené dvě desítky koncertů, ale hlásí se další pořadatelé. „Původně to bylo myšlené jako jednorázová akce na letošní rok. Ale vzhledem k zájmu, který to vyvolalo, jsme nechali otevřený konec a vznikne takové trvající turné. Zatím poslední dojednaný koncert je příští rok v březnu v pražských Klánovicích,“ směje se zpěvačka.

Koncerty v Mladé Boleslavi, Brně, Litoměřicích či Plzni v této podobě odehraje Lenka Nová do prázdnin. V létě se s Maláskem a s hostem Michalem Horáčkem představí v bratislavském Štúdiu L+S, větší část turné spadá do podzimních měsíců.

Koncept komorní šňůry vznikl náhodou. „Kamarád chtěl, abychom s Petrem Maláskem zahráli na jednom koncertu. To se nám zalíbilo, odehráli jsme ještě další dva a řekli si, že to funguje a že bychom toho mohli zkusit víc,“ vysvětluje Nová. Zařadit hodlá nejoblíbenější písničky napříč svými spolupracemi se skladateli. „Díky těm aranžím to bude emocionální nakládačka,“ slibuje.

Rozumí se, že pouze klavírní doprovod si vyžádal značné úpravy mnoha skladeb. „Hledali jsme hlavní linku, protože třeba album Čtyřicítka je hodně postavené na kytarách. Snažíme se zachovat dynamiku i atmosféru původních nahrávek. Ale myslím, že Petr to vystihl tak, jak to má být, je to výborný, citlivý muzikant a pro mě je čest stát s ním na jednom pódiu,“ dodává Nová.

„Momentálně se většina produkcí předhání v tom kdo víc, dál, větší a širší, a my jsme se vydali opačným směrem. Chceme to trošku zklidnit, dát divákům příležitost, aby si zalezli na chvíli sami se sebou, schovali telefony, zapomněli na okolní svět a nechali proudit své emoce. Stejně, jako to budeme dělat my na pódiu,“ vysvětluje.

Vesměs se bude hrát v divadlech a podobných sálech. Hlavním kritériem byla jejich útulnost. Program potrvá hodinu a půl. Ukázalo se, že některé kusy v této podobě fungovat nebudou. „Vybrala jsem některé svoje srdcovky, ale jiné jsme museli nahradit. Pokud je píseň postavená na výrazné base, tak se bez ní prostě neobejdete,“ vysvětluje zpěvačka.

Plánuje rovněž vydat z turné živou nahrávku, v diskografii Lenky Nové vůbec první. „Chtěli bychom nahrát tři čtyři koncerty a z nich vybrat nejlepší verze,“ avizuje zpěvačka. Vyjít by měla na podzim.