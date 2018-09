Pošlete Lence Nové dopis. Třeba podle něj nachystá píseň na novou desku

Jarní část turné Nové s Maláskem byla téměř na všech místech vyprodaná a velký zájem je i o podzimní vystoupení. Vyprodáno už hlásí největší koncert turné, který se odehraje v Divadle Studio DVA v Praze, ale také v Heligonce v Ostravě.

Aby oba interpreti přiblížili podobu koncertů divákům, rozhodli se natočit dvě písničky živě. Vznikl tak nezvyklý tvar, jde o záznam formou videoklipu, ale přitom hraný naživo.

Ke spolupráci zpěvačka přizvala režiséra Dana Růžičku, se kterým spolupracovala už na klipu k písni Z deště pod okap z úspěšné desky Čtyřicítka. Také dvě nově natočené skladby pocházejí z dotyčného alba.

„Byl to momentální nápad, který se nám podařilo uskutečnit během čtrnácti dnů. Šlo nám v první řadě o kvalitní záznam živého provedení v aktuální koncertní sestavě Lenka Nová a Petr Malásek. S hlavní myšlenkou nakonec přišel Petrův bratr, střihač Filip Malásek. Napadlo ho, že by celý klip mohl být natočený na jeden záběr, což mě zrovna od střihače dost pobavilo,“ říká Nová.



Dva klipy

Vzhledem k časové tísni bylo nutné najít co nejdříve nějaký vhodný prostor s klavírním křídlem. Nakonec se podařilo objevit takové zázemí v pražské Malostranské Besedě. Během pěti hodin, kdy tam bylo právě volno, vznikly oba klipy.

„Dopředu jsme si s režisérem řekli svou představu, jak by měly klipy vypadat a v čem by se měly navzájem lišit. I když se točilo ve stejném prostředí, chtěli jsme, aby měl každý klip jinou atmosféru. Vznikly tedy čtyři verze každé písně a z nich jsme pak vybrali tu nejlepší. Pokud chcete, aby v písničce zůstalo nějaké sdělení, nějaká nálada, nedá se to hrát pořád dokola,“ dodává zpěvačka.



Podzimní část turné odstartuje 7.září v Divadle J. K. Tyla v Třeboni a dále zavítá například do Břeclavi, Opavy, Žatce, Zlína nebo do Čáslavi. S dalším pokračováním se počítá na příští rok.



Postupně začíná vznikat také nová deska, pro niž zpěvačka hledala spojující téma. „A potom jsem jednou v rádiu slyšela, jak jistý pan Petr věnuje písničku své zjevně dlouholeté přítelkyni a moc se jí omlouvá. Přes písničku jí vlastně vzkazoval něco, co jí nebyl schopen říct doma v kuchyni,“ vzpomíná Nová.



Sbírka příběhů

Tehdy Lenku Novou napadlo, že stejnou úlohu mají i dopisy. A rozhodla se, že její album bude sbírkou dopisů, tedy sbírkou příběhů lidí, kteří z nejrůznějších důvodů mají potřebu druhému psát.

„Chtěla bych, aby to byly příběhy ze života. Proto budu ráda, když mi lidi pošlou dopisy, které pro ně něco znamenají, a budou chtít, aby z nich vznikla písnička. Nebo ať jsou to dopisy, které se ještě neodhodlali poslat. Psát můžou na adresu dopisy@lenkanova.cz,“ vzkazuje zpěvačka spolutvůrcům své příští desky.