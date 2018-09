VIDEO: Láska a závislost. Kytarista zpívá o vlastních zkušenostech

Kytarista a zpěvák, který si říká Láska, na sebe výrazněji upozornil poměrně nedávno. Bývalý kytarista skupin Ovoce, Zakázaný ovoce či Geoff Tyson Band vydal první sólový počin Hezká písnička těsně před letošními prázdninami.

„První písnička byla tématem i zpracováním odlehčená, dělali jsme si srandu z mnoha věcí, v Jako já je však leitmotivem celého songu závislost. Většina z nás je na něčem závislá a možná si to ani neuvědomujeme. Považuji to za krajně nebezpečnou věc bez ohledu na to, na čem či na kom jsme kdo závislý. A ano, bohužel vycházím z osobní zkušenosti,“ říká hudebník.

V nahrávce hostuje zpěvačka Žaneta Vargová z Nanosféry a někdejší baskytarista skupiny Krucipüsk Jiří Zika, v klipu se pak po boku herečky Viktorie Čumpelíkové objevuje i Jaromír Nosek. „Potřeboval jsem obsadit roli kamaráda z mokré čtvrti a kdo jiný to může zahrát lépe než skvělý herec, který je vám navíc v reálu přesně tímhle kamarádem?“ dodává s úsměvem Láska.

Natáčení klipu předcházely poměrně dlouhé přípravy, například Láska si pro účely klipu nechal narůst delší vousy. „Víc jak měsíc jsem se kvůli tomu neholil... a už to nechci znovu podstoupit!“ směje se.