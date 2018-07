Když se z víry stane fanatismus. Stach a Strach si hráli v Labyrintu III

O příští zápletce něco naznačila ukázka, kterou tvůrci předvedli na karlovarském festivalu. Hrůzný nález v ní totiž vyšetřovatelé, čili Jiří Langmajer a Lenka Vlasáková, provázejí dialogem: „A do pr....! – Jsi v chrámu Páně!“



Vlasáková se objevila už v první sérii Labyrintu z roku 2015 jako policejní psycholožka; nyní postoupila do oddělení vražd, kam přibyli ještě Denisa Nesvačilová coby vůbec nejmladší vyšetřovatelka, a mužská posila v podobě Petra Stacha.

Hrůza z výšek

„On si totiž pan režisér v každé sérii celou mordpartu vyvraždí a pak potřebuje nové a nové policisty,“ rýpl si Stach do Stracha, ale hned ujistil, že on sám coby strážce zákona v Labyrintu 3 je „ještě víc okouzlující“ než v Případech 1. oddělení.

Strach mu ovšem úder vrátil. „Petr Stach tu hraje všechno na dva výrazy. Buď jako kriminalistu, který ví, kam vedou stopy, nebo jako kriminalistu, který to neví,“ zaryl si do herce, který okamžitě začal oba zmíněné výrazy předvádět.

Vzájemně hravé, přátelské špičkování dokládá, co měl Strach na mysli výrokem: „Potřebuji vytvořit tým, s nímž by nás to bavilo a těšilo čtyři měsíce natáčení.“ Zjevně si vycházeli vstříc, takže když se Stach třeba přiznal, že má hrůzu z výšek, výstup na kostelní věž za něj vzala Nesvačilová. Nicméně střihač Jan Mattlach vyprávění hereckých historek zpraží: „Já už mám střiženo, tudíž nastupuje otázka, jestli scény, o kterých tak rádi a tak barvitě vykládají, v seriálu vůbec zůstaly.“

Každý díl milion diváků

Třetí řada Labyrintu obsáhla bezmála stovku lokací na jižní Moravě, ve východních Čechách nebo v rakouském Hardeggu, desítky speciálních rekvizit a více než osmdesát herců. Minulé série měly úspěch, každý z předchozích dílů přilákal v průměru milion diváků a Strach věří, že se k obrazovkám vrátí.

„Chceme fanoušky opět strhnout na svoji stranu a nedovolit jim, aby vynechali byť jen jedinou epizodu,“ připomíná režisér, že ani tentokrát nejde o sled samostatných případů, nýbrž že se po sedm večerů rozvíjí jeden mysteriózní příběh.

Od hvězd ke kaskadérům

A oč v něm přesně půjde? „Zápletku prozradit nemohu, jenom obecné téma – co se stane, když člověk vyzve Boha na souboj, a jak to může skončit, když se z víry stane fanatismus,“ líčí tvůrce, který si obohacení kriminálního žánru o tajemství pochvaloval už v cyklech Ďáblova lest nebo Ztracená brána.

Premiérový Labyrint přivede na scénu i Miroslava Donutila, Veroniku Freimanovou, Jitku Čvančarovou, Veroniku Žilkovou, Davida Švehlíka nebo Vladimíra Kratinu a mezi komparzisty opět nechybějí policejní odborníci ani kaskadéři.