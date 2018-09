Klín z provokativního obrazu patří milence diplomata. Chtěl ji do sbírky

Pochybnosti mezi mnohými přetrvávaly především kvůli barvě ochlupení. Vlasy Hiffernanové totiž byly výrazně zrzavé, nikoliv tmavě hnědé jako na Courbetově obraze. Na možnost, že jde o Queniauxovou, však odborníci přišli náhodou.

Francouzský historik Claude Schopp procházel sérii dopisů spisovatele Alexandra Dumase, když v jednom z nich našel na slavný obraz narážku odkazující směrem ke známé baletce. Historici se pak pustili do bádání a zjistili, že Queniauxová měla tmavé vlasy a hlavně - byla milenkou tureckého diplomata Khalil-Beye.

Budoval erotickou sbírku

Právě ten si u Courbeta obraz objednal a zařadil jej do své soukromé sbírky erotických obrazů. V průběhu dalších let Původ světa putoval do několika soukromých sbírek, než jej v roce 1995 získalo pařížské Musée d’Orsay, kde je k vidění dodnes.

„S takovýmito zjištěními většinou přicházím po dlouhých letech práce. Toto přišlo skoro samo, zničehonic. Až mám pocit, že je to nefér,“ říká Schopp. Historikův objev podporuje i Sylvie Aubenasová z Francouzské národní knihovny. Přesto ve svém prohlášení zdůrazňuje, že si není jista zcela, ale na 99 procent.

V roce svého vystavení způsobilo Courbetovo realistické vyobrazení ženských genitálií velký skandál. Za pornografii jej však označují mnozí i nyní. Ještě v roce 2011 sociální síť Facebook svým uživatelům zakazovala umísťovat slavné dílo místo profilového obrázku.