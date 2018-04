RECENZE: Sympatická drzost. Kylie Minogue zpívá pro kamioňáky

Golden rozhodně není žánrově čisté album, ale při hledání škatulek, které novináři tak milují, to tentokrát nebude dělat potíže. Jde o popovou desku s výrazným vlivem country a taneční hudby.



Což může znít hodně divoce, pro někoho až děsivě, ale ve skutečnosti je zpěvaččina nová hudba naštěstí až překvapivě přístupná. Vezměme za příklad pilotní singl i úvodní skladbu Dancing. Vybrnkávané akustické kytary v úvodu a taneční rytmus se tu pojí s jiskřivým zpěvem a elektronikou lehce šmrncnutým refrénem. V podobném duchu pokračuje i druhý singl Stop Me from Falling. Vyznačenému směru modernizovaného country se trochu vymyká třeba skladba Sincerely Yours, smyčci okořeněná provzdušněná balada. Píseň Live a Little je rovněž víc pop.

Album jako terapie

Ale jinak je velká část nahrávky přesně v tom duchu propojení tří stylů. Kylie Minogue se na všech písních podílela i jako spoluautorka, což se mimochodem naposledy stalo na jejím albu Impossible Princess z roku 1997. Sama práci na desce označila za jistou formu terapie. V písni Shelby ’68 zpívá o muži, který jí zlomí srdce na výletě ve starém fordu.

V polovině de luxe verze desky (se šestnácti skladbami, ta základní končí u dvanácté Music’s Too Sad Without You, duetu se zpěvákem Jackem Savorettim) se celá nálada trochu víc zlomí do běžného mainstreamu, ale popravdě řečeno se tím také vytratí trocha zábavy.

Golden Kylie Minogue Hodnocení­: 60 %

Protože proplétání country s tanečním popem je taková ta drobná sympatická drzost, jaká se v ostatní produkci moc nevidí, a proto zaujme. Navíc to jsou docela šikovně vystavěné písničky, u nichž je výsledná aranž už jen třešničkou na dortu. Ale třeba balada Lost Without You úplně postrádá jakoukoliv osobitost, a kdyby z desky zmizela, pravděpodobně by si toho nikdo ani nevšiml.

Oba singly v hitparádách trochu zapadly, ale album jako takové má zjevně větší šanci na úspěch. Ve Velké Británii se jej v prvním týdnu prodalo téměř 34 tisíc nosičů (víc než novinky America od kapely 30 Seconds to Mars nebo soundtracku k filmu Největší showman), z čehož pět tisíc připadlo na audiokazety. Že by si novou Kylie Minogue na svých cestách rádi pouštěli kamioňáci? Vzhledem k žánru by to vlastně dávalo smysl. Ale alespoň zčásti si album Golden užije i běžný posluchač.