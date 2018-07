Kvóty dorazily i na hudební festivaly. Žádají minimálně polovinu žen

Dosáhnout minimálně rovnocenného zastoupení interpretů a interpretek by podle znění výzvy měly všechny podepsané festivaly maximálně do roku 2022. Kromě akcí představujících popovou i nezávislou scénu se pro kvóty rozhodl i známý projekt BBC Proms, který se soustředí hlavně na klasickou hudbu.

„Budeme oznamovat ještě další části programu, nicméně už v tuto chvíli můžeme říct, že bude v programu přes padesát procent žen,“ upozorňuje šéf Iceland Airwaves Will Larnach-Jones. Na festivalu se představí například švédská interpretka Fever Ray, která se v Praze představila letos v únoru. Sama se často staví za práva žen i celé LGBT komunity.

Naplnit kvóty podle Larnacha nebylo pro něj ani jeho kolegy příliš náročné. Vysvětluje proč - festival se soustředí především na nové a neotřelé žánry, kde je zastoupení mužů a žen rozmanitější než na popové scéně, které stále vládnout spíše muži.

Upozorňují na to i pořadatelé dánského festivalu Roskilde, kteří spočítali, že pouze dvacet procent jejich tuzemské hudební produkce zastupují ženy. Sami tak jako své poslání nevidí naplnění kvót, ale spíše snahu inspirovat mladé zpěvačky a hudebnice k zakládání vlastních projektů, aby se trh rozvířil a následně bylo jednodušší festivalový line-up obsadit rovnocenně.

Na hlavním pódiu britského Glastonbury loni zahrálo celkem 24 interpretů, z toho pouze čtyři ženy, mezi nimi Katy Perry nebo Laura Marling. O něco lépe na tom byla španělská Primavera, kde si hlavní stage rozdělili rovnocenně interpreti i interpretky. Obecně však ženské zastoupení ve festivalovém programu činilo jen něco kolem třiceti procent.

Opravdovou nechuť u fanoušků však vzbudil londýnský Wireless, který ze čtyřiceti interpretů, nabízel pouze tři dámské. Pořadatelé se to pak snažili zachránit alespoň čistě dámskou stagí, za kterou však podle New York Times stejně nestáli sami a zřizoval ji partner akce - vodka Smirnoff.

Do budoucna tak zůstává otázkou, zda by festivaly měly pouze otupěle plnit kvóty interpretkami, které budou hrát v nevytížených časech a ještě na omezeném počtu pódií. Cílem, jak někteří organizátoři upozorňují, mělo být spíše rovnocenné zastoupení žen i mužů v celém programu. Do velké míry to však stojí hlavně na nabídce hudební scény.

Žádný z českých nebo slovenských festivalů se prozatím pod výzvu nepodepsal.