Kühnův dětský sbor slaví. Děti baví zpívat i díky YouTube, říká sbormistr

Padesát let soubor vede sbormistr Jiří Chvála. A třebaže dnešní doba nabízí dětem různá lákadla, zájem o tento tradiční sbor je prý stále velký. „K naší radosti počet členů roste. Dnes jich máme téměř tisíc, hodně je těch nejmenších ve věku 4–7 let. Pro ně je to velmi důležitá zkušenost, naučí se nejen zpívat, ale také správně artikulovat a dýchat, to je základ na celý život,“ vysvětluje Chvála.



Sbor se drží výlučně klasického repertoáru. „Pro některé děti a rodiče to může být příliš úzce zaměřené, ale právě díky téhle kontinuitě dosahujeme skvělých výsledků. A moci si zazpívat s orchestrem v Rudolfinu nebo v operách v Národním divadle, to je pro děti mimořádný zážitek,“ zdůrazňuje.

To ovšem neznamená, že sbor nevyužívá moderní média. „Děti sledují YouTube, jsou denně v kontaktu i s populární hudbou. Ale i náš sbor má svůj kanál se spoustou videí. Také při výuce YouTube nebo Spotify občas využíváme. Urychlují práci a je to skvělý zdroj výtečných nahrávek,“ dodává.