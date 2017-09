RECENZE: Pravá blondýnka ve čtyřiceti hledá pravého muže? Oscar nehrozí

Takže kteří muži jsou ve hře? Starý neboli exmanžel, který se chce vrátit. Nový čili mladý filmař, kterého u sebe i s jeho dvěma kamarády ubytuje. Žádný, protože už si vystačí jen s dcerkami. Každý, kdo projde kolem. Nebo někdo úplně jiný, kým by herečka Hallie Meyers-Shyerová ve svém scenáristickém i režijním debutu na poslední chvíli zalepila chatrnou historku.

Coby diblíkovitá naivka v Pravé blondýnce Witherspoonová bavila, krizi středního věku však předvádí vyumělkovaně jako modelka v telenovele; včetně slz. Na druhou stranu k smíchu jí toho novinka našich kin moc neposkytla, výjimku představují mudrlantské průpovídky jejích filmových dcer „proč nemůžu jíst antidepresiva jako všechny děti a dvacet milionů Američanů“.

Hledání vztahu by samo o sobě tolik nebolelo, kdyby je autorka zasadila do střízlivějších kulis. Jenomže hrdinka opatruje pozůstalost po svém otci, slavném režisérovi, jenž ještě točil opravdu silné filmy a jehož dílo obdivují i její náhodní podnájemníci, kteří se hodlají prosadit rovněž výhradně seriózní uměleckou kvalitou bez kompromisů. Což je těžké, jestliže jejich producent se specializuje na horor, investor na lupičské veselohry a Los Angeles je plné šancí přivydělat si jednorázovou šmírou – tedy zradou ideálů.

Ze slaboučké morality proto kape nostalgie po starém dobrém Hollywoodu, úhledně zabalená do pospolitých pikniků s promítáním archivních skvostů pod palmami, přičemž do očí bije, že oscarová soška, jaká stojí v tatínkově někdejší pracovně, téhle ospalé podívané opravdu nehrozí.

Který je ten pravý? USA, 2017, 97 min Režie: Hallie Meyers-Shyer Scénář: Hallie Meyers-Shyer Hrají: Reese Witherspoonová, Michael Sheen, Nat Wolff, Pico Alexander, Jon Rudnitsky, Candice Bergenová, Lola Flanery, Lake Bellová, Reid Scott, P.J. Byrne, Josh Stamberg, Jen Kirkman, Dolly Wellsová, Eden Grace Redfield, Hank Chen Hodnocení­: 45 %

Tuzemský distribuční název Který je ten pravý? vlastně podstrkuje snímku napětí, které ve skutečnosti nemá. Pocitově odpovídá spíše originálnímu titulu Home Again, protože s návratem hrdinky z New Yorku do rodiště na západním pobřeží se buduje domácká nálada americké továrny na sny. Krásné bungalovy, kostýmy a zahrady, vesměs milí a slušní lidé, příslušníci atraktivních profesí, kteří kromě kondičního tělocviku vlastně nemají co na práci – to je pohádkový svět, kde se i vztahy rodí s pomalou ospalostí a nekonečně trvá, než padne alespoň jedna rána pěstí.

Vedle dětí vyloudí úsměv ještě trio vděčných hostů ve funkci hodinového manžela: rozdělí si vaření, péči o děti a denní údržbu domácnosti i majitelky, která bohužel při každém polibku pronáší románovou větu: „Co to děláme?“

Nic, chce se jí odpovědět. Nic, zač by člověk musel utrácet peníze, i kdyby měl stejně slušný životní standard jako ubohá hollywoodská matka samoživitelka.