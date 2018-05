VIDEO: Královna burlesky přiveze slavnou koupel ve sklence na martini

9:45 , aktualizováno 9:45

Královna burlesky Dita Von Teese míří do Prahy. Vystoupí v rámci evropského turné The Art of the Teese 22. listopadu v Kongresovém centru. Ukázku jejího představení včetně slavného čísla ve sklence na martini najdete na videu.