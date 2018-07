Jaký bude klubový podzim? Zazní hity Joy Division, vrátí se George Ezra

Letní festivalová sezona je ještě v plném proudu, ale už se začínají objevovat poutavá jména, která potěší publikum na podzim v klubech.

Do pražského Lucerna Music Baru dorazí 9. listopadu Peter Hook se svou kapelou The Light. Na stejném místě hrál už dvakrát a poučení fanoušci vědí, že se dočkají jedinečné muziky. Peter Hook totiž hrál v postpunkové skupině Joy Division, která stihla vydat jen dvě desky, stala se však kultovní. Po sebevraždě zpěváka Iana Curtise zbylí hudebníci utvořili kapelu New Order.

Další koncerty v Praze a Brně 12. srpna: Alt-J

Sono Centrum, Brno

Sono Centrum, Brno 15. září: Alice Merton

Palác Akropolis, Praha

Palác Akropolis, Praha 18. září: Amen Dunes

MeetFactory, Praha

MeetFactory, Praha 16. října: Kodaline

Lucerna Music Bar, Praha

Lucerna Music Bar, Praha 17. října: Yellow Days

Rock Café, Praha

Rock Café, Praha 19. října: Peter Bjorn and John

Lucerna Music Bar, Praha

Lucerna Music Bar, Praha 12. listopadu: Superorganism

Futurum Music Bar, Praha

Futurum Music Bar, Praha 17. ledna 2019: Aurora

Roxy, Praha

Baskytarista Hook se svou novou partou hraje písně obou předchozích. Jeho poslední pražský koncert kritika popisovala jako energickou a perfektně vyváženou show. Tentokrát budou set tvořit hlavně výběrová alba Substance. Pod tímto názvem vydaly své největší hity jak Joy Division, tak New Order.

Vstupenky za 590 korun jsou v prodeji na pokladně Lucerna Music Baru a v sítích GoOut.cz, Ticketmaster a Ticketportal.

Samorost Dub FX

Ještě dříve se publikum dočká britského písničkáře George Ezry. Ten minulou středu exceloval na festivalu Colours of Ostrava a prakticky hned, jak dohrál, ohlásila agentura D Smack U jeho samostatný pražský koncert, který se bude konat 22. října ve Foru Karlín.

Ezra na turné prezentuje své aktuální album nazvané Staying at Tamara’s a z něj především obří hity Paradise a Shotgun, ale pochopitelně zazní i Budapest, kterou se před čtyřmi lety proslavil.

Ezrovo vystoupení na Colours patřilo k nejlepším. Jeho výtečná doprovodná kapela vybavená i dechovou sekcí a především frontmanův podmanivý zpěv pravděpodobně nenechá nikoho v klidu. Vstupenky v ceně 839 korun jsou v prodeji na GoOut.cz.

Zpátky v Lucerně, ale tentokrát ve Velkém sále, se 13. listopadu představí australský hudebník a performer Dub FX. Dle svých slov na turné zahraje písně ze zatím chystaného alba (třetí studiovou desku Thinking Clear vydal koncem roku 2016) a nabídne také zbrusu novou show. Jako host vystoupí jeho přítel a oblíbený saxofonista Mr. Woodnote.

Rodák z Melbourne Benjamin Stanford, který je dnes známý jako Dub FX, se v roce 2006 vydal do Evropy s prostým plánem – bydlet v dodávce, procestovat svět a vystupovat na ulici. Do dnešního dne prodal přes sto tisíc desek, vystoupil na největších festivalech, získal přes sto padesát milionů zhlédnutí na YouTube a šest set tisíc fanoušků na Facebooku. A to vše jako zcela nezávislý umělec.

Vstupenky na jeho pražský koncert za 590 korun plus poplatky jsou v prodeji na GoOut.cz a v síti Ticketmaster.