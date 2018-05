RECENZE: TroubleGang, nebo nic. Marpova naléhavost je pro fanoušky

O tom, že má Marpo možná nejoddanější fanouškovskou základnu v Česku, přesvědčovali jeho nejvěrnější a až fanaticky hlasití příznivci široko daleko. V metru, před O2 arenou i ve vedlejším obchodním centru bylo slyšet nekončící burcování: TroubleGang, TroubleGang! A vřelo to i v hale, kde tísnící se diváci propotili trička ještě před tím, než z pódia vyšlehly první plameny.

Jestli je na Marpově koncertním projevu něco obdivuhodné, pak jednoznačně jeho nasazení. Od první do poslední minuty jde do své show „na krev“ a možná právě jeho zápal vysvětluje, proč jsou stejně agilní i fanoušci. Urputná snaha „zbořit pódium“ je pro rapera charakteristická a v O2 areně celkovou naléhavost vystoupení podpořila i doprovodná show.

Už v úvodu si diváci mohli prohlédnout atrapu Sochy svobody a postupně se na výpravné scéně přidávaly výbušná pyrotechnika, hra světel, postapokalyptické projekční efekty a také zombie. Zvlášť působivý byl trik, kdy na plátno promítaná Marpova postava začínala v projekci postupně hořet, zatímco on dál rapoval jako o závod. Dalo by se vlastně říci, že jeho výkon na pódiu má někdy spíš než ke koncertu blíž ke sportovnímu výkonu, až tak nabitý adrenalinem je. Jeho TroubleGang mu v tomto pojetí zdatně sekunduje.

Kostru tvořily skladby z březnového alba Dead Man Walking, na kterých rap obohatil o vlivy dalších žánrů, zejména o country. Také jeho živá prezentace přerostla žánrovou škatulku, hodně staví na kytarách i energických bicích, za které se sám Marpo jakožto bývalý bubeník Chinaski v jednu chvíli posadil.

Tematicky však koncert ukázal, že ač v textech většinou čerpá z reálného života a vyhýbá se klasickým bezobsažným frázím českého hip hopu, až příliš často se zabývá vlastním úspěchem. Celým večerem se tak nesla hesla jako „Jediný, co na mě čeká, je pouze vítězství“, „My jsme si nepřišli vzít jenom část“, případně nekompromisní „TroubleGang, nebo nic“. A komu by byla vyprodaná hala málo, toho raper ujistil, že příště ho čeká Strahov nebo Eden.

Marpo Koncert v O2 areně Hodnocení­: 60 %

Silným momentem byla skladba Už nikdy, kterou Marpo napsal po smrti svého otce, rockového kytaristy Otakara Petřiny staršího, a emoce ždímal i v písni Emma, při níž vzal svou pětiletou dcerku stejného jména do náruče. Skladbu Řeka zase věnoval rapovému kolegovi Jackpotovi, který loni spáchal sebevraždu. Velký aplaus sklidila hostující písničkářka Lenny, s níž představil duet Kruh. Asi nejpřekvapivější žánrová odchylka přišla v songu Pop, který se nepředvídatelně stáčí do reggae rytmu.

Marpova show byla emocemi nabitá od začátku až do konce, ovšem oč srdnatěji ji prožívali skalní fanoušci, o to víc se vzdalovala nezávislému pozorovateli. Všech vítězných gest, výzev ke skákání a pogu i patosu tu na jeden koncert bylo až příliš. Marpově repertoáru i fanouškovské vášni v publiku by slušela alespoň špetka nadhledu.