KOMENTÁŘ: Já taky, pláče každá, jež šla s vilným producentem na pokoj

Jako by se strhla lavina. O mně se taky pokoušel, já rovněž podobný nájezd zažila, přinejmenším „slyšela jsem o tom, varovali mě“. V první vlně se vyzpovídaly herečky Asia Argentová, Rose McGowanová, Mira Sorvinová, Lysette Anthonyová, Lucia Evansová. Když oplzlý pokus zveřejnila Angelina Jolie, k první lize se připojily lokální hvězdy, o to více se předhánějící v podrobnostech.

Třeba jak mocný producent, přezdívaný ve Francii cochon čili prase, řádil na soukromých večírcích během festivalu v Cannes. Ví se už každý detail z jeho hotelových pokojů, jen dvě záhady trvají: proč dámy celá léta mlčely a proč pozvání do soukromého apartmá přijímaly - věřily, že jim ukáže sbírku motýlů?

Není sporu, že se Weinstein choval nepřípustně. Nicméně odkrývání bahna showbyznysu je ukázkou pokrytectví. Zatímco brutálně znásilňované holčičky třetího světa si nemají kde stěžovat a Romanu Polanskému se sex s nezletilou odpouští, Hollywood se pohoršuje nad osudy dospělých žen, které vždy měly možnost volby, jestli jít za kariérou, nebo na policii.

Hnutí Já taky dostává příchuť zvrácené propagace. Která by řekla „Já ne“, jako by nepřímo přiznávala, že za sexuální atak nikomu nestála. K vlně odsudků se hlásí rovněž muži, aby snad také nedostali nálepku nechutných nadsamců, od George Clooneyho pro Woodyho Allena, jenž prý cítí smutek. Manželka Weinsteina opustila s tím, že ji bolí srdce při pomyšlení, jak ženám ublížil.

Ale hroutí se i jiné světy. „Jsem šokována,“ praví Hillary Clintonová. Jak by ne, když Weinstein podporoval její prezidentskou kampaň. Netvora vylučují z profesních organizací, chtějí mu odebrat francouzské či britské řády, z firmy už ho vyhodili a akcie Weinstein Company padají. Že z nezávislé bašty vzešli Zamilovaný Shakespeare či Pulp Fiction: Historky z podsvětí? Zapomenuto.

Harašení bývalo sladce přímočaré v dobách Císařova pekaře: zbrojnoš plácl krásku po zadku, dostal pádnou facku, vyřízeno. Dnes muž pustí v tramvaji ženu sednout a už se zkoumá, zda je to útrpnost, slušnost, nebo nestoudnost. Když se k vlně přidala Björk, která nepřímo obvinila z obtěžování Larse von Triera, s nímž točila Tanec v temnotách, filmař to důrazně odmítl a producent filmu dokonce prohlásil, že naopak celý štáb byl obětí jejího komandování.

Bylo by to k smíchu, kdyby se tak neroztáčela nebezpečná spirála pomluv, lží, pomstychtivé manipulace. Vznešená proklamace Americké filmové akademie, že „s takovými praktikami v našem průmyslu končíme“, přežije jen do té doby, než se aktivistického hnutí Já taky ujme jiná parta, počínaje rasovou diskriminací a konče třeba tajemným zákulisím výběru Jamesů Bondů.