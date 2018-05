RECENZE: Milovala Milenu Jesenskou. Konečně zmizela kafkovská šablona

Milena Jesenská dlouho nosila jen nálepku důvěrné adresátky Kafkových dopisů. Hraný dokument Kolem Mileny Jesenské, který v režii Natálie Císařovské uvede večer ČT 2, poskytuje jiný pohled, dosud známý pouze čtenářům stejnojmenné vzpomínkové knihy Jaroslavy Vondráčkové, která směla vyjít až po autorčině smrti a z níž premiérový snímek vychází.

Textilní výtvarnici Vondráčkovou jako vypravěčku sepisující paměti o slavné generační souputnici představuje Vanda Hybnerová, což je šťastná volba: díky hereččině projevu zní drobné osobní postřehy o Jesenské přirozeně – na rozdíl od aranžovaných výjevů z jejího života, které v divákovi probudí stesk po tradičním, čistém dokumentu bez ozdob, pouze s využitím funkčních dobových archivů.

Obraz dívky hrající si v salonu, vonící ke květinám či tančící v rytmu jazzu jednak papouškuje obecná filmařská klišé, jednak zosobňuje právě ony prázdné ornamenty, které hrdinka a její přátelé, vyznavači módního meziválečného funkcionalismu, tolik nesnášeli.

Naproti tomu živé komentáře vypravěčky mají dar jedinečnosti, Jesenská z nich vychází nejen coby krásná, statečná, nadaná, provokativní bytost, ale také jako „pěkný číslo“, protože kradla, uměla být nesnesitelná a její energie se stávala až únavnou.

Taxíkem do Tater

Z vyprávění pamětnice se navíc sestavují obrysy jak umělecké bohémy 20. let – „z večírku na terase rovnou taxíkem do Tater, pak půjčky a dluhy“, tak vlny emancipace. Jesenská patřila k „první generaci žen, které sportovaly“, od studia medicíny zběhla do uměleckých kaváren, kde se seznámila se skupinou literátů kolem Franze Kafky.

„Instinktem vycítila, že je z nich nejdůležitější, ale vdala se za Ernsta Pollaka – nevím, co na něm viděla,“ glosuje svědkyně ústy Hybnerové. Slovy „to nemohlo fungovat, ona byla divoká, on samá úzkost“ zase shrnuje pozdější avantýru Jesenské s Kafkou, kterou ilustruje procházka dvojice v podzimním jabloňovém sadu. Kéž by však zůstalo jenom u jablečné lyriky.

Kolem Mileny Jesenské Česko, 2018, 52 min Režie: Natálie Císařovská Hrají: Vanda Hybnerová, Naďa Kovářová Hodnocení­: 55 %

Obrazový doprovod hraných pasáží, přesněji scén, v nichž představitelé postav zaujímají pózy, zahrnují klapot psacích strojů, cigaretu v popelníku, ampulky morfia coby doklad závislosti Jesenské, kočku jako symbol samotářské domácnosti Vondráčkové. A s gestapem přijdou pouta, padající závory vězeňské cely, všechny banality světa.

Nicméně prostřednictvím vztahu dvou žen, z nichž ta slavnější adresuje druhé výčitku „Ty už mě nemáš ráda“ a druhá zpětně reaguje: „Ráda? Já ji milovala!“, vzniká rozhodně objevnější portrét než obvyklá kafkovská šablona. Hlavně však úryvky z textů Jesenské včetně reportáží ze Sudet, kde viděla „kočárek s ustřeleným kolečkem“, dokazují její smysl pro sílu prostého detailu. Psát zkrátka uměla, o módě i politice; dokonce psala tak, že její citace povyšují nad průměr celý snímek, který vykazuje více feminismu než filmařiny.