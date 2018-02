Ke klubu lhářů promluví Marek Eben hlasem shůry. Přívětivě i výchovně

Vyhořelý fotbalista, který si nalhává, že za zmar jeho kariéry můžou všichni okolo něj. Politik, který je už natolik ztracený ve světě frází a polopravd, že nerozezná, kdy říká pravdu a kdy lež. A student, který kdysi prodával ne úplně funkční čistidla. To je sestava Klubu lhářů pana E., tedy uskupení, podle kterého se jmenuje novinka pražského Studia Ypsilon.

„Jsou jako Klub anonymních alkoholiků. Včetně toho, že mají vlastní hymnu, zpívají písně a hrají hry, skrze které se snaží dobrat elementární pravdy. Například se učí rozeznávat barvy či hádají osobnosti,“ popisuje fiktivní uskupení autor, režisér a jeden z herců novinky Jan Večeřa. Pro Malou scénu pražského divadla připravil inscenaci zaobírající se tématem pravdy a lži.

„Podle mne lze v dnešní mase informací už jen těžko rozeznat, co je pravda a co lež. Snažíme se na to jít komediální formou, sami kus nazýváme Bezmála exemplární hříčka. Slovo hříčka je poměrně důležité – je to celé vlastně takový vtip,“ popisuje hru, která si klade za cíl se komediální formou dobrat momentu, kdy člověk začne místo pravdy lhát.

Ač by se nabízela spousta vděčných narážek na dnešní dobu, Večeřa se konkrétním odkazům důsledně vyhýbá. „Nejsem příznivcem přímé satiry ve stylu ,všichni víme, o čem mluvíme, zasmějme se tomu‘. Lidé si to ale nějakým způsobem spojí,“ ujišťuje.

Kdo je tajemný pan E. v názvu klubu, není tak těžké zjistit. Vedle Večeři a dále Jana Bradáče, Pavla Zajíčka, Ladislava Kardy a Lumíry Přichystalové totiž mezi zúčastněnými figuruje i jméno Marka Ebena.

„Marek Eben nám přímo načetl některé texty, které tam fungují jako hlas shůry,“ vysvětluje Večeřa, který si známého herce a moderátora vybral i proto, že je všeobecně považován za vzor ctnosti.

Jeho hlas ke členům klubu promluví v pochopení i ironii, přívětivě i výchovně. „Z pozice mladého tvůrce mám rád to generační propojení,“ dodává Večeřa v narážce na Ebenovy ypsilonkovské kořeny. Sám Eben se vzhledem k minimální účasti necítil povolaný k novince vyjadřovat.

Na Klub lhářů pana E. mohou diváci do komorního prostoru Studia Ypsilon vyrazit 25. února.