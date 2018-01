Čvančarové Kleopatra hledá chlapa, který by ji pořádně popadl a pomiloval

„Žena, která se narodila s úkolem uchránit starobylou a oslabenou říši před maskulinním militantním Římem, ale život si zkomplikovala ještě těžším úkolem: chce opravdového chlapa.“

Tak charakterizují tvůrci Kleopatru, která je ústřední hrdinkou stejnojmenné inscenace, již pro pražskou La Fabriku napsal Petr Kolečko, zrežíroval Ondřej Pavelka a kde se v hlavní roli objeví Jitka Čvančarová.

„Petr píše takovým specifickým způsobem. Diváci, kteří znají jeho hry a scénáře, asi tuší, že je nečeká úplně standardní podívaná,“ popisuje herečka. „Má to být komedie, bude to vtipné, ale text obsahuje skryté vážné významy. A to se mi právě na jeho psaní líbí. Že za humorem najdeme hlubší sdělení,“ vysvětluje. „Kleopatra je postava, která, myslím, jako málokterá žena v historii dovedla do maximální míry využít svou inteligenci i svůj klín. Je neuvěřitelné, co se svým ženským charizmatem dokázala,“ zamýšlí se nad předobrazem své role herečka.

„Myslím, že naše Kleopatra by se asi k současným feministickým kampaním nepřipojila. Naopak, mezi všemi zženštilými chlapy v sandálech hledá někoho, kdo by ji pořádně popadl a pomiloval. A ráno pak u párku k snídani vyřešil všechny problémy světa, aby to nemusela dělat ona,“ popisuje svou Kleopatru autor Petr Kolečko, pro kterého je to po Kauze Salome, Kauze Médeia a Kauze Maryša už čtvrtá hra s osudovou ženou.

„Je to hodně sexuální, ale myslím, že nějaké narážky na současné kampaně tam nejsou. Feministické to není,“ upřesňuje Čvančarová.

Kolečkovy hry dosud nacházely živnou půdu především v komorním A Studiu Rubín, kam za současnými tématy míří především mladí diváci. Větší prostor La Fabriky a hlavně populární jména v hlavních rolích však cílí do širších řad. „Je to hodně nadsázka, jsem zvědavá, jak na to budou reagovat starší generace. Používáme současný slovník, který se nebojí peprnějších výrazů, ale doufám, že to v rámci té nadsázky lidé budou brát,“ pokračuje Čvančarová, kterou ke spolupráci přesvědčil především text samotný.

„Když jsem si to přečetla, tak jsem se strašně smála. Přišlo mi to jako zajímavý divadelní tvar. A spojení s Michalem Malátným pro mne bylo zajímavé. I s tou jeho hudbou,“ pokračuje Čvančarová v narážce na svůj herecký protějšek, kterým trochu překvapivě bude lídr kapely Chinaski Michal Malátný.

„Dlouho nehrál, ale někde to v sobě má, je autentický,“ chválí ho. Malátný se v Kleopatře objeví rovnou v trojroli, ztvární Kleopatřina bratra Ptolemaia, Gaia Julia Caesara a Marka Antonia.

Propan s butanem

Kleopatra je koncipována jako činohra se zpěvy. Malátný je tedy autorem všech písní i scénické hudby. Přímo pro inscenaci třeba vznikla píseň Propan s butanem, která se již objevila na poslední desce Chinaski Není nám do pláče.

Kleopatra má premiéru už tuto sobotu. První reprízy jsou v plánu na 29. ledna a 3. února.