VIDEO: Podívejte se, jak vznikala úvodní honička ve druhých Kingsmanech

Před čtyřmi lety stvořil Matthew Vaughn svět britské tajné služby Kingsman. Diváky ohromila kombinace akce a nadsázky a loni měl proto premiéru druhý díl s názvem Kingsman: Zlatý kruh. Ten zavedl hrdiny z Británie do Ameriky a nyní vychází na DVD a Blu-ray. Vedle dvou a půl hodin filmu nabízí domácí nosiče i zevrubný pohled na natáčení a vznik filmu. Souhrnná délka bonusů na Blu-ray discích je téměř dvě hodiny, režisér, herci, kaskadéři a další tvůrci ukážou divákům podrobnou cestu od šílených nápadů, až po samotné natáčení a vyprávění, jak se do filmu dostal Elton John.

„Zjistili jsme, že jsem to při natáčení dost přehnal. První verze filmu měla 3 hodiny a tři čtvrtě. Museli jsme tedy hodně stříhat,“ vysvětluje režisér Matthew Vaughn jak délku samotného snímku, tak zbylých bonusových scén.

Jeden z bonusů se věnuje natáčení bitky v taxíku a divoké honičky Londýnem. „Úvodní bitku v taxíku jsme hodně probírali, dohadovali jsme se, co tam bude a co tam nebude. Nakonec jsme měli vymyšlenou sekvenci, kde byl příběh, humor, styl, všechno dohromady. A pak jsme si řekli – ale jak tohle vlastně natočíme?“ vzpomíná režisér. „Strávili jsme v taxíku celé dva týdny. To je na jeden film opravdu hodně,“ směje se s odstupem jeden z jejích účastníků Edward Holcroft. Jak se úvodní bitka točila, se podívejte na videu.

Fanoušci navíc při sledování bonusů pravděpodobně zbystří, když jeden z filmařů prozradí, že Matthew Vaughn od začátku uvažoval o Kingsmanech jako o trilogii. První film měl ukázat vznik špióna, druhý díl život špióna a třetí život špióna poté, co se ožení.