Jak chodíme do kina? Pořád vede dabovaná komedie v klasickém sále

Nadpoloviční většina také volí tradiční sály, nikoli IMAX či 4DX. A kdysi módní 3D už zajímá jen třetinu lidí. Ač se jim předvídal zánik, loni kina naopak překonala historický rekord s celosvětovými tržbami bezmála 40 miliard dolarů. I u nás je nejvíce diváků od 18 do 34 let, pak návštěvnost razantně klesá.

Filmový titul si Češi podle průzkumu vybírají na základě doporučení od známých, recenzí a trailerů, až na místě se rozhoduje jen šestnáct procent diváků.

„Komedie si udržely prvenství napříč všemi věkovými skupinami nehledě na pohlaví,“ potvrdil Kamil Kunc z agentury NMS Market Research. Následují akční filmy a sci-fi, preferované hlavně mladšími muži.

V páru přichází skoro polovina lidí, sám vyrazí jen každý dvacátý divák. K pirátství se v průzkumu přiznalo 55 procent dotázaných, přitom však právě ti, kteří si filmy načerno stahují, současně chodí do kina častěji.

Z šesti nejnavštěvovanějších letošních děl tvořily polovinu komiksy, na nejnovější díl Avengers šel každý pátý, na čemž má podíl nejmladší sledovaná skupina od 18 do 24 let, z níž jej viděl každý druhý účastník průzkumu. Vedle komiksů lákaly pokračování Jurského světa, romance Padesát odstínů svobody a teenagerská komedie Fakjů pane učiteli 3.

Agentura se také diváků ptala, co si myslí o současné americké novince, permanentce zvané MoviePass, s níž se za deset dolarů měsíčně dá jít každý den na jeden film. Zájem o podobnou kartu by v Česku mělo 57 procent návštěvníků, investovali by do ní nejčastěji tři sta, někteří až pět set korun.