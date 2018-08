Film s Kevinem Spaceym utržil za první den v kinech jen 126 dolarů

Sice jde o nezávislý snímek, od jakých se rekordy nečekají, přesto start filmu Billionaire Boys Club nelze označit jinak než za debakl. Průměr tržeb na kino činí 12 dolarů a 60 centů, což nezaplatí ani dva lístky, když se vezme v úvahu, že současná průměrná cena vstupenky se pohybuje kolem devíti dolarů.

Po boku Spaceyho hrají Ansel Elgort, Taron Egerton či Emma Robertsová, která projektu Billionaire Boys Club dala přednost před American Horror Story. Příběh ztvárněný už ve stejnojmenném televizním díle líčí skutečný investiční klub 80. let, jehož členové bohatli na takzvaném Ponziho schématu.

Pro Spaceyho obviněného z obtěžování několika muži je to další rána poté, co musel opustit seriál Dům z karet a jeho postavu ve filmu Všechny prachy světa přetočili s jiným hercem. Společnost Vertical Entertainment uvolnila snímek Billionaire Boys Club do omezené distribuce s vírou, že „publikum rozhodne, jestli obvinění jedné osoby nepůjde na úkor celého týmu“.

Ovšem Millionaire Boys Club se nehraje ani v Los Angeles, ani v New Yorku. Novinku nasadila jen lokální kina, nejvíce lidí v premiérový den přišlo do sálu v Middletownu ve státě Connecticutu, kde v pokladně nechali 45 dolarů. Analytici trhu soudí, že za celý víkend film utrží nanejvýš tisíc dolarů.