PORTRÉT: Míří nobelista k fantasy? Jak teď píše Ishiguro, poznají i Češi

Možná za to může jeho „exoticky“ znějící jméno, které domácí čtenáře často odrazuje. Rozbít tento předsudek se povedlo snad jen Haruki Murakamimu, se kterým Ishiguro sdílí zemi původu.

Přesto se veřejnosti při zjištění, kdo Nobelovu cenu získal, rozsvítilo při zmínce o filmech Soumrak dne a Neopouštěj mě. Právě ty totiž vznikly podle autorových úspěšných románů. První zmiňovaný už dnes ve Velké Británii platí za kultovní dílo.

Pro Ishigura byl Soumrak dne stěžejní hned v několika ohledech. Nejenže jej napsal za pouhé čtyři týdny, ale také jej poprvé tvořil jako plnohodnotný autor, který už nemusí chodit dennodenně do zaměstnání. I tak si ale musel nastavit zvláštní režim, při kterém by se, jak přiznal pro deník Guardian, neobešel bez své manželky Lorny. Souhlasila totiž, že Ishiguro nemusí během této doby vařit ani dělat žádné další domácí práce.

„Psal jsem od devíti ráno do půl jedenácté večer, od pondělí do soboty. Měl jsem jen hodinu na oběd. Na nic jsem se nedíval, žádná pošta ani telefon,“ popsal pro britský deník. Román, za který získal prestižní literární ocenění Man Booker Prize, také definoval hned několik témat, jež mu otevřela cestu k získání Nobelovy ceny. Ať už jde o to, jak nechává své postavy vyrovnat se s minulostí i vlastními pochybeními, nebo to, jak upozorňuje na skuliny v charakteru společnosti.



Ishiguro se stal britským občanem v roce 1982. Vystudoval angličtinu a filozofii. Magisterský titul získal v oboru tvůrčí psaní, což jej činí asi prvním laureátem Nobelovy ceny za literaturu, který umění slova i vystudoval. V posledních letech Ishiguro, který žije v Londýně se svou manželkou, překvapil mírnou změnou žánru.

V Neopouštěj mě se přiklonil k myšlenkám o budoucnosti lidského druhu a vůbec poslední kniha, Pohřbený obr, je dokonce podle mnohých ryzím fantasy. Ishiguro sám se však netajil obavami z toho, jak jeho fanoušci na knihu zareagují. „Budou mě čtenáři následovat? Pochopí, co se snažím dělat, nebo budou mít předsudky k povrchním prvkům knihy? Řeknou, že je to fantasy?“ ptal se tehdy sám sebe.

Aktuální kniha vyjde brzy

Čeští čtenáři o tom budou moci rozhodnout už 20. listopadu, kdy knihu na pulty českých knihkupectví vypustí nakladatelství Argo. Původně ji mělo v edičním plánu na začátek příštího roku. „Vzhledem k ocenění ji však dáváme do tisku hned a dostane se ke čtenářům ještě před Vánocemi,“ říká Richard Klíčník z Arga.

Nové vydání by si zasloužily i další Ishigurovy knihy. Při pohledu do jeho bibliografie totiž zarazí, kolik nesourodých nakladatelství jeho díla v tuzemsku vydalo. Mnohým se překladu do češtiny dokonce ani nedostalo. Možná se to nyní změní a čeští čtenáři pochopí, že cize znějící jméno autora ještě nutně nemusí indikovat nesrozumitelný příběh. Nobelova cena za literaturu je toho snad nejlepším příkladem.