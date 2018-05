ANKETA: Kdo nás zastoupí v karlovarské soutěži? Zvolte svého favorita

Logicky se v prvé řadě nabízejí tituly, které svou distribuční premiéru hlásí hned po skončení festivalu, v druhé půli července. Jenže do této skupiny spadají pouze dva snímky, které se svým žánrovým příklonem ke komedii mohou zdát málo „festivalové“, tedy bez uměleckých experimentů.

Jde jednak o příběh Chata na prodej, v němž režisér Tomáš Pavlíček líčí poslední rodinnou sešlost na chalupě, kterou brzy převezme nový majitel, jednak o snímek z protialkoholické léčebny Úsměvy smutných mužů, který natočil Dan Svátek podle knihy Josefa Formánka.

Ze srpnových premiér se asi největší zvědavost váže k životopisnému Janu Palachovi, kterého v režii Roberta Sedláčka ztělesnil Viktor Zavadil.

Hotov by měl být také thriller o zákeřnostech takzvaného inteligentního domu nazvaný Důvěrný nepřítel,

který točil Karel Janák, a kriminální případ s vietnamskou hrdinkou Miss Hanoi.

Zářijové snímky by si s dokončovacími pracemi musely pospíšit. Patří k nim Odborný dohled nad výkladem snu, jímž Pavel Göbl navazuje na předešlý Odborný dohled nad východem Slunce, nebo romantická komedie o hrdinovi zakletém v ženském těle Po čem muži touží.

Říjnové premiéry lze brát v úvahu spíše teoreticky. Snímek Jiřího Mádla Na střeše musel po smrti Jana Třísky posunout start výroby, příběh o basketbalu a politice Zlatý podraz se teprve natáčí podobně jako Hovory s TGM, takže asi nejblíže případné reprezentaci stojí již dotočený historický portrét Toman.

Do kin se v druhé půli roku sice chystá ještě několik domácích pohádek, ale možnost, že by zastupovaly Česko v mezinárodní soutěži festivalu nejvyšší kategorie, se blíží nule. To spíše pořadatelé sáhnou k nezávislým produkcím nebo ke koprodukčním projektům s tuzemskou účastí.

