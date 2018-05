Karel Gott vydá album Ta pravá, svou první studiovou desku po nemoci

„Ta pravá může být žena, láska, píseň, chvíle, doba, nálada i deska… prostě dosaďte si to, co je pro vás momentálně to pravé,“ vzkazuje posluchačům Karel Gott.

Nahrávky pro nové album se tentokrát nerodily snadno. Vznikaly totiž dlouhých pět let. „Začali jsme natáčet v roce 2013, ale pak po dvou letech přišel nečekaný a hodně velký zdravotní problém, kdy jsem musel nedobrovolně přerušit svou práci,“ vzpomíná Gott. „Když jsem byl potom z nejhoršího venku, následovalo delší léčení a už jsem vlastně ani nepočítal s tím, že bych se k natáčení vrátil. Moc jsem totiž nevěřil tomu, že by to ještě vůbec bylo možné.“

Dodává, že se tím vlastně ani nezabýval, protože myšlenkami byl úplně jinde. Ale pak se zdravotní stav začal zlepšovat, přišla první komorní vystoupení a v jejich průběhu zpěvák zjistil, že to jde. „A dokonce bezvadně! Vypravil jsem se tedy znovu do studia ORM a v natáčení pozvolna pokračoval. Přece jen mi moje nemoc přinesla další životní zkušenost, a to, že se v mých nových nahrávkách promítla radost z návratu,“ říká Gott.

Mezi dvanácti skladbami našly své místo výrazné, nestárnoucí songy, jako You´ll Be In My Heart, Can’t Take My Eyes Off You, When I Need You či Hot Stuff. Českými texty je opatřili osvědčení autoři, kteří s Gottem už v minulosti úspěšně spolupracovali, jako Eduard Krečmar, Zdeněk Borovec, Jaroslav Machek, Pavel Cmíral, Richard Bergman, Michael Prostějovský či Miloš Skalka. Překvapením může být první spolupráce s písničkářkou Radůzou, která přebásnila písničku If Tomorrow Never Comes ze zpěvníku Gartha Brookse, velké hvězdy moderní americké country. Gott zařadil také duet s Dashou.

Album pojmenovala píseň Marka Ztraceného Ta pravá, ke které Karel Gott zmínil: „S Markem jsem se vlastně neznal. Viděl jsem sice v televizi jeho profil, kde mě zaujal, ale to bylo všechno. A pak se najednou sám ohlásil. Byla to doba, kdy jsem se zrovna vrátil z nemocnice, kde jsem strávil opravdu hodně času. Proto pak do té písně vložil slova ,štěstí se jenom na chvíli unavilo‘. Naštěstí pro mě. Ale hlavně – co do stylu je to velice zajímavá píseň. A Marek mě touto písní dokázal dostat do takové hlasové polohy, do pro mne netypického způsobu interpretace. Jsem mu za to vděčný. Proto vůbec ne náhodou se toto album jmenuje Ta pravá.“