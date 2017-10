VIDEO: Kapitán Demo „na lajně“ odhaluje tajemství českého showbyznysu

Zpěvák Richard Müller vyrazí v listopadu na turné Ona a on. Tentokrát nachystal společný program s populární slovenskou moderátorkou a zavítají do Ostravy,... celý článek

Někdejší zpěvák Oasis Liam Gallagher před pár lety rozpustil i svou novou kapelu Beady Eye a nyní vydává první skutečně sólové album As You Were. A nutno říct,... celý článek