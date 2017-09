Kryštof na Strahově ukončí jednu éru. Tentokrát Krajčo létat nebude

Nad pražským Strahovem se smráká a do přilehlých ulic kolem Stadionu Evžena Rošického vybíhají večerní běžci. Hudební kulisu jim tentokrát nemusí poskytovat zvuk ze sluchátek, celým prostorem totiž zní hity kapely Kryštof. Od pondělí tady zkouší na víkendové koncerty, na které má dorazit až 70 tisíc lidí. Ve výběru nechybí Obchodník s deštěm, novější Inzerát ani naprosto čerstvé Šňůry.

Kapela do Prahy dorazila v pondělí, a zatímco první den věnovala čistě přípravě zvuku, v úterý si už společně s choreografiemi projíždí všech 26 písní, které o víkendu na Strahově zazní. „Včera jsem nachodil 20 kilometrů. Dneska jenom 12, ale jsme v půlce, tak možná překonáme včerejší rekord,“ směje se frontman kapely Richard Krajčo.

Pódium má na šířku 61 metrů a se zbytkem kapely na něm tráví během zkoušek většinu času. Režisérka celé show Karin Babinská mezitím hudebníky pečlivě sleduje, tak aby celek působil co nejefektivněji.

„Asi nejsložitější je to běhání po pódiu. Pamatovat si všechno a ještě se u toho chovat přirozeně,“ říká saxofonista Nikos Kuluris. Potvrzuje to i Krajčo: „Převážíme nástroje z jedné části pódia na druhou, vybíháme tam a zpátky. Pohyb je neustálý, aby to lidi nenudilo.“

Na rozdíl od O2 areny před dvěma lety se ale zpěvák nad Strahovem neproletí. „Není to finančně možné. V prostoru bez střech je létání opravdu drahé,“ vysvětluje. „Budeme ale létat po pódiu, zleva doprava, dopředu i dozadu,“ vtipkuje basák Nikolaj Arichtev.

Největším nepřítelem kapely se během víkendu může stát počasí, a to hlavně vítr a déšť, upozorňuje Jan Lippert ze společnosti ZL Production, která koncert zajišťuje.

Zvuk bude unikátní

Zatímco během úterních zkoušek se po zeleném trávníku pohybovalo několik desítek lidí, celkem za produkcí stojí dvousetčlenný tým. „Pracujeme 12 až 14 hodin denně,“ prozrazuje Lippert. „Chceme každému poskytnout identický zvukový zážitek. Zvuk, který jde z pódia, proto opakujeme ještě jednou v polovině hřiště, aby dohrál až do zadních tribun,“ popisuje a upozorňuje i na čtyři sta metrů čtverečních obrazovek, které budou muzikanty přibližovat.

Z kritiky si už hlavu nedělám, říká Krajčo Kapela Kryštof byla prvním hostem nového kulturního magazínu iDNES.tv Za scénou. Natáčelo se během zkoušek na pražském Strahově. Záznam i článek najdete zde.

Co se týče zvuku, kapele se navíc dostalo srovnání s legendárními Depeche Mode. „Zahraniční odborník, kterého tu máme, říkal, že máme dvojnásobek výkonu zvuku oproti Depeche Mode v Edenu,“ říká.

Strahovským koncertům předcházelo vydání výběrového alba, na kterém kapela kromě starých písní představila i čtyři nové. Při jejich vzniku ale ohled na stadionový zvuk nebrala, ačkoliv si to podle Krajča mnozí myslí. „Budou znít dobře kdekoliv. Vznikly na španělku. To je základ všech písní, které děláme. Aranže pak dostávají podle toho, v jakém rozpoložení jsme,“ říká.

Se zkouškami kapela chtěla skončit ve čtvrtek. „Přál bych si, abychom si v pátek odpočinuli,“ říká Krajčo a ukazuje na bubeníka Jakuba Dominika, kterého bolí ruce už nyní. Pořádné odpočinkové zázemí v interiéru stadion kapele neskýtá. Za jevištěm proto mají postavený stan, kde si ve volných chvílích mohou lehnout na sedačku a u toho si zahrát na herní konzoli.

Je to splněný sen

Sobotní koncert by se od nedělního měl kromě počtu návštěvníků lišit minimálně. Během obou večerů zazní ty největší hity posledního čtvrtstoletí. Případného vyzrazení přichystaných překvapení na sociálních sítích se kapela nebojí.

„Třeba tím naopak ještě někoho nalákáme,“ podotýká Arichtev. „Asi v té euforii nebudeme mlčet ani my,“ dodává Krajčo, který působí během zkoušek energicky. Všem je ale jasné, že se pomalu blíží moment, kdy se bude dát nervozita v celém týmu i kapele krájet.

Koncert na fotbalovém stadionu Krajčo označuje za splněný sen. „Dosáhneme nejvyššího vrcholu, kterého v Čechách jde. Pak se vrátíme do divadel a pojedeme akustickou šňůru pro hrstku věrných, kteří seženou lístky. Nevím, jestli se ještě někdy na fotbalový stadion vrátíme,“ zamýšlí se Krajčo.

Nakonec ještě dodává: „Vždycky jsem měl ambice se někam hnát a plnit si sny. Teď už to nemám. Mám pocit, že si to tady odehraju a bude to krásný zážitek. Pak začne něco úplně nového. Pro mě se uzavře jedna velká éra kapely Kryštof.“

První díl pořadu Za scénou, jehož hosty byla kapela Kryštof: