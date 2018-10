Jeleni jsou koloušci, mají energii, těší se dcera Michala Tučného

„Když po patnácti letech Stodola skončila, definitivně nám došlo, jak důležitý kořen naší muziky v Michalovi je. Letošní turné tedy hrajeme na jeho počest a bereme s sebou jeho dceru a naši kamarádku,“ pokračuje Polák.

„Když jsem slyšela Jeleny poprvé, líbilo se mi to, ale popravdě jsem je dál nesledovala. Na koncertu na Stodole mi potom připadalo, jako bych je znala odjakživa,“ líčí Tučná.

Na turné budou znít písně Jelena i zpěvaččina otce. „Větší část budou tvořit asi naše, ale uděláme celý blok skladeb Michalových. Část zahrajeme společně, Míša bude mít i svoje sólové songy,“ popisuje Polák.

Míša Tučná donedávna hostovala s kapelou Fešáci, ale nezdálo se jí vhodné zpívat tátovy písně déle než on sám. „Myšlenku na zpívání jsem tedy pomalu opouštěla. Ale Jeleni jsou koloušci, mají energii,“ těší se na turné.

To startuje 16. listopadu v Herálci a přes Most, Hradec Králové, Olomouc, Liberec, Třebíč a Brno dospěje 15. prosince do pražského Fora Karlín.