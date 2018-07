RECENZE: Ye je jenom do počtu. Novinka Kanyeho Westa působí jako demo

14:55 , aktualizováno 14:55

Ye je jenom do počtu. To není jazykolam, ale dojem z aktuální desky hvězdného amerického rapera Kanyeho Westa. Ta se skutečně jmenuje Ye a bohužel platí, že kdyby nevyšla, svět by o nic zásadního nepřišel.