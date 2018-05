Nikdy neplakal, nikdy si nestěžoval, vzpomínají na baviče Josefa Mladého

„Je mi to strašně líto, protože Josef Mladý byl v prvé řadě bezvadný chlap, prostě prima člověk. Kreativní, podnikavý, aktivní, plný života. Jeho smrt mě zasáhla o to víc, že jsem to vůbec nečekal, ani když jsme se nedávno potkali naposled, netušil jsem, že je nemocný,“ přiznal televizní režisér Adamec.

Podle něj patřil Mladý k lidem, kteří si soukromé potíže nechávají jen pro sebe. „Nikdy nebrečel, nikdy si nestěžoval, byl plný plánů. Jeho humorný pohled na svět mu dovoloval myslet takříkajíc za roh,“ charakterizoval Adamec baviče, s nímž natáčel i několik silvestrovských pořadů pro Novu.

Podobně na Mladého vzpomíná dramaturg a producent hudebně-zábavných projektů Radan Dolejš. „Někteří lidé by neměli z tohoto světa odcházet. Zvlášť ti, kterým je dán vzácný dar rozesmát ostatní, a tím je na chvilku zbavit všedních starostí. A přesně takový byl Pepa Mladý,“ míní Dolejš.

„Nikdy si nestěžoval. Na přemíru práce, na její nedostatek. Prostě zápřah vydržel, nebo si vymyslel práci jinou. Mluvili jsme spolu i o nemoci. Postavil se k ní čelem jako k výzvě. Pokaždé mi dokázal jen během pár vět v telefonu zvednout náladu. Humor dvojice Náhlovský - Mladý jsem měl, mám a budu mít rád. O to je tenhle nečekaný odchod pro mě smutnější,“ uvedl Dolejš.

V tandemu s Josefem Aloisem Náhlovským vystupoval Josef Mladý více než třicet let, mimo jiné působili také jako konferenciéři známé country skupiny Fešáci. „Společně rozdávali fešáckému publiku spoustu radosti a skvělé zábavy. Je nám to velmi líto,“ uvedla kapela.