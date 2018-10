Johnny English znovu zasahuje. Mr. Bean si po letech zahraje na Bonda

Johnny English, britský Švejk ve službách královny, zosobňuje zatím jedinou filmovou trilogii, k níž se představitel titulní role Rowan Atkinson uvolil. I jeho Mr. Bean, třebaže se nyní prohání obrazovkou v animované verzi, se zastavil u dvou celovečerních filmů.

Ovšem tajný agent nasazovaný do akce se skřípěním zubů všech nadřízených teprve ve chvíli, kdy už všichni spolehliví Jamesové Bondové selžou, má tu výhodu, že od Atkinsona vyžaduje menší autorský vklad. Scénář dodal opět William Davies, režii si zkusil tvůrce televizních komedií David Kerr a herec prostě jen novými nápady oživí postavu, kterou hrál poprvé před patnácti a podruhé před sedmi lety.



Od minulých akcí se svět změnil způsobem, jejž naznačuje slogan nového snímku „souboj digitálního génia s analogovým omezencem“. Král počítačových hackerů totiž odhalí identitu všech aktivních agentů britské tajné služby a premiérka, kterou představuje Emma Thompsonová, musí vzít v nouzi zavděk vysloužilcem Johnnym Englishem, který se nyní živí v ústraní jako učitel zeměpisu na soukromé škole v Lincolnshire. Paradoxně jediným, kdo může zachránit svou vlast, se stane totální ignorant veškerého technologického pokroku.



Ovšem sám věří, že „digitálního padoucha můžete dopadnout jedině s analogovým přístupem“. Navíc po minulé pauze dostane znovu k ruce věrného asistenta v podání Bena Millera, jenž zpravidla uklízí trosky po šéfových zbrklých eskapádách, a společně se vydají po zlosynově stopě na Azurové pobřeží.

Zcela stylově držela špionážní komedie po celé natáčení v tajnosti účast Emmy Thompsonové; že tu ceněná hvězda hraje, a to dokonce předsedkyni vlády, zjistili diváci teprve z první zveřejněné ukázky. Ostatně i Atkinson má solidní špionskou průpravu, ještě před sérií Johnnyho Englishe si zahrál Nigela Small-Fawcetta, místního pomocníka agenta 007 na Bahamách, v bondovce Nikdy neříkej nikdy.

Zrozen reklamou

A to není zdaleka jediná stopa k Jamesi Bondovi. Všichni tři představitelé starých agentů, kteří si v „trojce“ Johnnyho Englishe zahráli, tedy Charles Dance, Michael Gambon a Edward Fox, účinkovali rovněž v bondovkách. Totéž platí pro Olgu Kurylenkovou v hlavní ženské roli, jež se proslavila jako bondgirl ve filmu Quantum of Solace. Sám Atkinson zapojil do natáčení vlastní auto ze své pověstné sbírky, jak jinak než značku Aston Martin. A konečně Bonda dohání i obchod s rekvizitami Johnnyho Englishe, od slunečních brýlí po laserové pero.

Koneckonců sám potrhlý agent byl zrozen byznysem. V roce 1992 vznikla legendární série televizních reklam na Barclaycard, v níž účinkoval Rowan Atkinson jako zmatený agent MI7 Richard Latham, který klopýtá od katastrofy ke katastrofě, protože nemá kartu Barclays, jež by mu pomohla. Kampaň vytvořila sedmnáct různých reklam, běžela pět let, Atkinsonovi vynesla cenu za nejlepšího herce v reklamě, z karty Barclays udělala lídra trhu. A deset let poté se táž postava poprvé vydala na plátno, už jako Johnny English.