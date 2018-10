RECENZE: Slátanina a slabota. Přesto vás Johnny English opět odzbrojí

Když záhadný hacker vyřadí ze hry všechny akceschopné agenty britské tajné služby, musí Emma Thompsonová coby premiérka posilující nervy alkoholem sáhnout k nejzazším rezervám. Tedy až ke králi nešiků ve výslužbě, k Johnnymu Englishovi, jenž nyní vštěpuje základy bondovského řemesla školákům jako učitel zeměpisu.

Při sestřihu tréninku malých svěřenců se Atkinson trochu podobá vlastní parodii bojovníka ze známé reklamy na jistou tyčinku, nicméně každý hercův ctitel si rád počká na jeho návrat do služby, kdy zábavně vyřadí ze hry tři vrásčité konkurenty a rozpoutá generační válku. Ve třetím dílu totiž Johnny English obhajuje tradiční špionážní metody proti moderním technologiím.

Není to zrovna objevné, ale starosvětsky milé, když pohrdne mobilem, na žádost o pistoli slyší „Zbraně už nevydáváme“ a místo hybridního auta, „hromady tužkových baterií“, si přeje žravý veteránský vůz a magnetické boty. Retro zahrnuje rovněž hudbu i vděčné kulisy Riviéry včetně luxusní restaurace, kde se ve stylu svého Mr. Beana vypořádá Atkinson třeba s humrem.

Bohužel odvozenou zápletku potápí polopaticky napsaný scénář, jehož doslovný humor zná jedinou metodu. Kdykoli zazní – není tu jáma, nevybuchne to, nedojde benzin, následuje opak: spadne se do jámy, vybuchne to, benzin dojde.

Johnny English znovu zasahuje Velká Británie / Francie / USA, 2018, 88 min Režie: David Kerr Scénář: William Davies Hrají: Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Emma Thompson, Ben Miller, Jake Lacy, Michael Gambon, Adam James, Matthew Beard, Edward Fox, Charles Dance, Pippa Bennett-Warner, Eddie O'Connell, Junichi Kajioka, Nick Owenford Hodnocení­: 55 %

Sama nostalgie by tudíž uhrála sotva průměrnou známku; vše, co míří nad ni, je právě a pouze Atkinsonova zásluha. Obklopen nudnými figurkami, probíjí se od ponorky po skotský hrad, s dudami a v brnění, jako donkichotský advokát světa bez internetu. Protože když při volání o posily odpovídá z centrály automat „stiskněte jedničku, stiskněte dvojku“, nezbývá než odzbrojit protivníka mečem. A diváky osobitým darem, který i vyšeptalou zábavu povýší na příjemnou chvilku.