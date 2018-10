Joe Strummer skrýval své raritní nahrávky ve stodole na zahradě

Letos v prosinci uplyne šestnáct let od překvapivé smrti britského kytaristy Joea Strummera. Někdejší člen ikonické punkové kapely The Clash podlehl srdeční nemoci. Zanechal po sobě nebývalý hudební archiv s více než dvaceti tisíci položkami, které napsal, nahrál a skladoval „ve stodolách vzadu na zahradě“. Reprezentativní zlomeček z nich se dostal na kompilaci nazvanou 001.

Na dvaatřiceti položkách se tu odvíjí celá Strummerova pestrá kariéra. Vedle skalních fanoušků, kteří si samozřejmě užijí dvanáct dosud nevydaných písní i alternativní verze těch, jež se na řadová alba dostaly, budou překvapeni hlavně ti, kdož mají Joe Strummera jednoznačně žánrově zařazeného.

Jasně, byl to založením pankáč, ale jeho stylový rozsah měl obří přesah. Takže se tu dočkáme skladby Tennessee Rain (původně ze soundtracku k filmu Walker z roku 1987), kde zní bendžo i foukací harmonika, nebo Redemption Song – tedy písně původně od Boba Marleyho, kterou však Strummer nahrál spolu s Johnnym Cashem. Ta vyšla na Cashově desce Unearthed a vysloužila si nominaci na Grammy. Dva měsíce po Cashově a téměř rok po Strummerově smrti.

Podobně mnohé překvapí skladby jako Ride Your Donkey nebo Trash City ve stylu world music, které nahrál s kapelou The Latino Rockabilly War, jednu na album Earthquake Weather z roku 1989, druhou o rok dříve pro film Permanent Record. Závěr Strummerovy kariéry reprezentují silně muzikální písně nahrané s doprovodnou kapelou The Mescaleros plnou multiinstrumentalistů.

No a potom jsou tu již zmíněné rarity, které se nacházejí na druhém disku. První cédéčko uvozuje rockabilly píseň Letsagetabitarockin od Strummerovy rané kapely The 101ers v remasterované podobě. Placka s chuťovkami začíná demonahrávkou právě této skladby. Následují nevydané kousky ze všech období – Pouring Rain ještě s The Clash (a potom v úplně jiné verzi z 90. let) a na druhou stranu jedna z posledních jeho skladeb London Is Burning.

Pro tuzemského posluchače bude jistě zajímavá skladba s názvem Czechoslovak Song / Where is England, což je raná verze písně This Is England, jež se objevila na poslední desce The Clash. Text ještě není zjevnou obžalobou vlády Margaret Thatcherové za válku o Falklandy, ale v refrénu Strummer zpívá: „Where is England? said the Czechoslovak. Where is England? Will they send me back?“

Jako procházka barvitým hudebním světem Joe Strummera je kompilace působivá. A název 001 dává tušit, že možná nepůjde o poslední podobný příspěvek.