V další knize budu jmenovat, ať mě žalují, řekl Kajínek na autogramiádě

Jiří Kajínek byl od začátku zjevně dobře naladěný. „Nebude vám vadit, když si sedneme? Anebo můžeme chvíli stát, já jsem nasezený dost,“ vtipkoval směrem k přítomným fotografům.

Že uvažuje o udělení milosti, oznámil prezident Miloš Zeman před svou letošní cestou do Číny. „Všichni vězni se v kapli modlili, aby jeho letadlo nespadlo a prezident se v pořádku vrátil,“ pokračoval Kajínek v odlehčeném duchu. Zopakoval také, že vrahem není a chce to dokázat. „Určitě bude druhá kniha o policistech, vězeňské službě a justici. A budu jmenovat a rád se za to nechám zažalovat,“ dodal Kajínek.

Informace o tom, že se bude autogramiáda konat, vyvolala vlnu nevole na sociálních sítích. „Ptáte se nás, proč pořádáme autogramiádu Jiřího Kajínka. Odpověď je jednoduchá. Pokud nějakou knihu najdete v našich regálech, nesmíme se bát uspořádat setkání s jejím autorem z očí do očí,“ reaguje na kritiku zakladatel knihkupectví Petr Dobrovský s tím, že podobných akcí se konají desítky ročně.

„O autogramiádu tohoto autora je zájem, a proto jsme umožnili toto veřejné setkání. V kauze Jiřího Kajínka se nestavíme na žádnou stranu sporu,“ dodává Dobrovský.

Kajínkovy memoáry se pod názvem Můj život bez mříží objevily ještě v době, kdy za mřížemi byl. Kniha vyšla v roce 2014 a usvědčený vrah zde vzpomíná na dětství a dospívání i na začátky „kariéry“ zloděje. V knize mimo jiné tvrdí, že vraždy, za které byl odsouzený, nespáchal.