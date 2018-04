Falešný zpěv namáhá hlasivky. Sedláčková hraje nejhorší zpěvačku všech dob

Jan Hrušínský vstoupí na pódium kýčovitě ozdobené plastikami ptáků, kterým vévodí velká labuť v pozadí. „Po skončení první árie to bude chtít ovace,“ instruuje publikum a ukazuje signál, na který mají diváci vytvořit klaku. „Můžete používat výkřiky Vivat!, Bravo! či Opakovat!. Ačkoli opakovat raději ne...,“ dodává ústy postavy St Claira, kterého ztvárňuje v premiéře pražského Divadla na Jezerce.

Zde nyní Jan Hřebejk zkouší inscenaci oblíbené hry Je úchvatná! od anglického dramatika Petera Quiltera. „Hledali jsme s Honzou Hrušínským něco pro Jitku Sedláčkovou, která zde začala hrát,“ vysvětluje režisér. Vybrali proto kus, který přibližuje bizarní fenomén „nejhorší zpěvačky všech dob“, tedy osud Florence Foster Jenkinsové, jež se i přes absenci talentu dokázala stát slavnou.

Ač se zdá, že osud ženy, jež se nenechala od veřejného vystupování a falešného zpívání operních árií odradit a v závěru kariéry dokonce vyprodala Carnegie Hall, nabízí nutně komediální příběh, Hřebejk upozorňuje na melancholické prvky.

„Komedie tkví v tom, že neumí zpívat. Vztahy ve hře však nejsou jen komediální. Ani snímek s Meryl Streepovou není čistá komedie,“ naráží na filmové zpracování z roku 2016, které u nás běželo pod názvem Božská Florence.

„Já říkám, že je přerostlé velikánské dítě. Holčička, která žije ve svém dětském pokoji a do toho pouští jenom hodné hračky,“ přibližuje svou postavu Sedláčková.

„Je to člověk, který nemá absolutně žádnou reflexi. A protože je bohatá a štědrá, ostatní ji udrží v bludu vynikající zpěvačky,“ dodává Hřebejk.

„Ona si své zpívání financuje, jako mecenáška podporuje umění, rozumí mu,“ říká Sedláčková na její obhajobu. Jenkinsová byla předsedkyní mnoha spolků, oblíbené filantropce tak společnost její pěvecké snahy trpěla jako výstřelek.

„Snažím se nezpívat totálně falešně, to by lidi nebavilo. A mám z toho teď hrozně unavený hlas, takže musím pár dnů pauzírovat,“ přiznává Sedláčková a poukazuje, že zpívat schválně falešně je velice náročné. „Hlasivky musíte namáhat jinak a přitom do toho jít s plnou vervou,“ vysvětluje a dodává, že to dokonce konzultovala s odbornicí. „Chtěla bych, aby to byla roztomilá dáma, která ráda zpívá a má ráda lidi kolem sebe,“ uzavírá popis své božské Florence.

Císařovy nové šaty

„S Jitkou jsme byli zajedno v tom, že to nebude vysloveně oslava Florence, neděláme jen osud konkrétní ženy, ale děláme to tady a teď. A oslavovat v Čechách v roce 2018 diletantismus mi přijde zbytečné,“ naznačuje dále Hřebejk. Quilterovu hru tak prý vnímá jako takové Císařovy nové šaty. „Člověk žije v iluzi a ostatní ho v tom podporují. I v divadelním prostředí se s tímto typem určité neupřímnosti a pseudoidolů setkáváte,“ uvažuje režisér dále. „Něco je pokrytectví, něco je soucit a něco je i blbost – někdo prostě nepozná, že neumí zpívat. My z toho ostatně nejsme vyňatí. Neděláme si srandu z ostatních, ale ze sebe,“ pokračuje režisér.

Je úchvatná! má na Jezerce premiéru ve čtvrtek 26. dubna, vedle Sedláčkové a Hrušínského si zde zahraje Libuše Švormová, Miroslava Pleštilová a Václav Tobrman.