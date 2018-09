Vyjde nový román Jaroslava Rudiše Český ráj. Inspiraci hledal v sauně

Český ráj vypráví příběh party mužů, kteří se společně scházejí v sauně za městem, aby se vymluvili ze svých trápení i radostí. Vzpomínají na to, co bylo, a odhalují obavy z toho, co bude. Nemají jména, jen indiánské přezdívky. „Je to zvláštní druh společenství. Vyplavou tam najevo traumata, která zůstávají běžně skryta pod povrchem.

Lidé si tam navzájem povídají a svěřují se, jsou to většinou početnější skupiny kamarádů, kteří pak jdou společně na pivo,“ vypráví Rudiš. „Naprosto se tam zastaví čas, všechno vnímáte jinak a navíc je to pro dialog dobré, protože víte, že se tam s nikým nemůžete moc pohádat, aby vám nepraskla nějaká cévka,“ dodává.



Kromě Prahy či Českého ráje se Rudiš inspiroval i saunami v Berlíně nebo Finsku. „Tam jsem potkal zajímavého muže, který mi vyprávěl, že zná Česko a Prahu jen z obrázků. Prý jsme pro něj moc na jihu a máme tu horko, zajímavý kontrast,“ vzpomíná. Rozdíly mezi chováním Čechů a například Němců nebo Finů v saunách nevidí.

„Opravdu jiný zážitek je však smíšená sauna. Tam vzniká velmi křehká, nesmělá atmosféra, kdy dvě pohlaví netuší, jak se navzájem vnímat. Stydí se. Tolik příběhů si tak člověk nevyslechne,“ popisuje autor. Přesto hrají ženy v Českém ráji důležitou roli. „Důležitá je postava provozovatelky sauny. Jinak se tam však o ženách hodně mluví. Ztělesňují totiž svět za zdí sauny, do kterého je pro muže těžké proniknout,“ odhaluje.

Bude i německý román

V Českém ráji fanoušky čeká o něco odlehčenější kniha než v případě předchozí Národní třídy. „Samozřejmě je Český ráj i vážný a nostalgický. Důležitou roli však hraje také nahota, ta velká obnažená břicha v kontrastu s každodenním trápením působí trochu tragikomicky,“ prozrazuje Rudiš.

Některé z povídek již autorovi fanoušci mohli zaslechnout na literárních večerech EKG v Divadle Archa, které spisovatel pořádal společně s kamarádem básníkem a fotografem Igorem Malijevským. Kniha vznikala hlavně v Českém ráji, Amsterdamu a v Praze. V plánu je také audiokniha, kterou namluví Petr Čtvrtníček.

Na začátku příštího roku Rudiše čekají dvě další podstatné události – vyjde mu první německý román a podle zmiňované Národní třídy bude do kin uveden film.