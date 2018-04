Foglar bude opět vycházet. Pro Albatros je cenný jako Harry Potter

A tím foglarovská smršť nekončí. Nakladatelství Albatros chce vydávat ročně tři až čtyři autorovy romány a k tomu jeho publikace teoretického charakteru nebo třeba deníky. „Nebude to souborné dílo, ale řekněme reprezentativní foglarovské univerzum. Vydáme jeho zásadní chlapecké romány, ale i příručky a texty, které dosud nevyšly, jako jsou jeho deníky nebo hry,“ říká šéfredaktor Albatrosu Petr Eliáš.

Ještě do konce roku bude následovat Chata v Jezerní kotlině s obrázky Pavla Čecha a na jaře 2019 Záhada hlavolamu ilustrovaná Jiřím Grusem. Ten se ujme celé stínadelské trilogie, v níž Foglar vypráví příběhy Rychlých šípů.

Jednotící grafická úprava Petra Štěpána i ilustrace mladých, leč výrazných výtvarníků mají za úkol přiblížit Foglarovu tvorbu dnešním čtenářům. „Něco v textech zastarává rychleji, něco je nadčasovější. V našem případě to budou hlavně pravopisné úpravy, do stylistiky budeme zasahovat opravdu jen minimálně. Foglar třeba nikdy nepoužíval označení ‚kluci‘, vždy jen ‚hoši‘, což dnes působí archaicky, ale v žádném případě to z knížek nezmizí,“ dušuje se Eliáš.

Do prodeje půjde i sběratelská verze

V nakladatelství si jako svůj zdroj vezmou takzvané „vydání poslední ruky“, čili ty podoby knih, do nichž ještě mohl autor v devadesátých letech naposledy zasáhnout. Slibují pokorný přístup a ediční kultivovanost.

Vedle toho však Albatros chystá také takzvanou sběratelskou edici. To budou knihy, které vzejdou z prvních foglarovských vydání a doprovázet je budou původní ilustrace Zdeňka Buriana. Zatím by v této podobě měla vyjít dvě dosud neoznámená díla, ale je prý možné, že se řada ještě rozroste.

Když po delší odmlce začaly knihy Jaroslava Foglara opět vycházet v 90. letech, přineslo to jeho dílu novou popularitu. Na to nyní sází i Albatros. „Je to pro nás stejně důležité jako před dvaceti lety nákup práv na Harryho Pottera,“ říká za vydavatelství Ondřej Müller. „Jenže tehdy to byl zajíc v pytli, zatímco u Foglara moc dobře víme, jaký poklad máme v rukách,“ tvrdí.

Nové vydání knih o chlapeckých dobrodružstvích představili zástupci Albatrosu v historickém bytě, v němž Foglar žil od konce 70. let. A netajili se úctou k někdejšímu skautskému vedoucímu, řečenému Jestřábovi, na jehož díle vyrůstali. „Snad si za nějakých pět let řekneme, že jsme Jaroslavu Foglarovi neudělali ostudu,“ doufá Eliáš.