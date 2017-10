Jaromír Nohavica opět slibuje zábavu pro halu, míří do O2 areny

Především je to polský pianista a akordeonista Robert Kusmierski, který společně se zpěvákem hudebně táhl například i pětici zastavení v pražském Lucerna Music Baru, kam letos v červnu vyvezli – poprvé mimo Ostravu – svůj Kabaret BO! Duo doplní ještě bubeník a perkusionista Pavel Pláňka. „Je to prostor pro mou hudbu neobvyklý a nezapomenutelný,“ říká Nohavica. „Ale co můžu chtít víc? Zahraju si na krásném místě a před krásným publikem.“

Mohlo by se tedy zdát, že studený prostor hokejové arény, se kterým někdy mívají problém i velké a hlučné kapely, hrozí rizikem, že by Nohavicův koncert nemusel vyjít podle představ. To jsou však liché obavy. Písničkář si totiž obdobný formát vyzkoušel už před čtyřmi roky. A úspěšně.

Jarek Nohavica na druhém koncertě v O2 aréně, 24. 10. 2013

Tehdy halu zaplnil hned dvakrát. Poprvé se tu představil za doprovodu Janáčkovy filharmonie a naplnil sportovní ochozy až nečekaně košatými aranžemi. Den poté nastoupil na pódium O 2 areny právě jen s Kusmierským.

„Scéna byla doslova nijaká a pohybovali se po ní celou dobu jen dva muzikanti: Nohavica a jeho akordeonista a klavírista Robert Kusmierski. Přesto byla plnější než na řadě show na stejném místě, které sázejí na šálivé efekty,“ psal tehdy v recenzi na vystoupení Honza Vedral.

„Nohavicův koncert byl důkazem, že méně je opravdu více. Magická atmosféra Darmoděje, Já chci poezii, Sarajeva, Zítra ráno v pět anebo Minulosti smazala veškerá pravidla prostoru. Při nich to totiž v největší tuzemské hale vypadalo jako v intimním klubu, na čemž se podepsaly i atmosférické chorály, které na rozdíl od předchozího večera zpívalo skutečně celé publikum. Jako by snad bylo někde na Portě a ne ve studené hale.“ Tolik „dobový“ dojem a dá se předpokládat, že v triu bude chystaný pražský koncert neméně zdařilý.

Nohavica navíc v létě prokázal, že je ve formě. Jeho Kabaret BO! je sice obohacený o divadelní prvky a skeče, které má na starosti především herec Jiří Krhut, ale ani po hudební stránce se diváci rozhodně nenudili.

Milostná píseň skrz naskrz prošpikovaná nejrůznějšími pojmy z hokejové terminologie si srdce tuzemského fanouška získala stejně jako skladba o depresi nebo na místě vytvářené rýmy na zadaná slova od diváků. Sloka ve znění „Souboj, svíčková, Baník, jak se to rýmuje? Souboj kazí partu, svíčková zůstala mi na rtu, Baník poráží Spartu...“ tedy v O 2 areně nezazní, šlo skutečně o momentální improvizaci, ale písničkář si jistě najde jiné špílce na téma napjatých vztahů Prahy, Ostravy i jejich obyvatel. A diváci jim zase budou tleskat a smát se, stejně jako v jiných případech, kdy Nohavica míchá dílem drsný a dílem laskavý humor tím způsobem, který ovládá jako málokdo jiný.