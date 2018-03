Poprvé v životě jsem měl tři nealko piva, ať to nepoděláme, říká Holý

J.A.R. dostali tři ceny. Jste spokojeni?

Nad očekávání! My jsme byli na vyhlašování tehdy ještě ceny Gramy před nějakými devatenácti lety. Poprvé a naposled. Jako mladé průrazné bytosti jsme si mysleli, jak je to jasné – a nedostali jsme vůbec nic. Tenkrát jsme měli jiný druh ambicí, tak nás to sebralo. Dneska už se tomu směji.

Čili ani letos jste to neočekával?

Určitě ne, protože konkurence je v určitém smyslu obrovská. My jsme z opačného spektra hudebního snažení. J.A.R. jsou z mého pohledu okrajová, specifická kapela, která soutěžila s bezvadnými interprety masově šířenými v rádiích. My jsme na to moc divní, ale o to víc mě to potěšilo. Upřímně řečeno jsem nečekal ani jednu cenu.

Zároveň jste fungovali jako hlavní hvězda večera, hráli jste v samém závěru. Jaké to bylo?

Hrálo se nám hrozně dobře. A tím, že nás dali pořadatelé na závěr, jsme měli strašný prostoj. My velice rádi popíjíme pivo, šli jsme do Lokálu, kde ho mají nejlepší, a já jsem si dal poprvé v životě tři nealkoholická! Opravdu, to se mi nikdy před vystoupením nestalo, ale prostě jsme to nechtěli podělat.

Jak se vám celý ten ceremoniál líbil?

Já jsem skutečně dvacet let na žádném předávání nebyl, protože jsem se v tom prostředí necítil dobře. Ale letos jsme zareagovali na pořadatele, kteří se snaží to narovnat směrem, který nám připadá smysluplný. Scéna, výběr účinkujících i jak to celé odsýpalo, to všechno mi přišlo o dost lepší, než jakou cestou se to ubíralo před lety.