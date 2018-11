Krále Zikmunda hraje v Janu Žižkovi hrdina seriálu Panství Downton

Čtyřicetiletý britský herec Matthew Goode, hrdina seriálů Panství Downton a The Crown, vytvořil v historickém velkofilmu Jan Žižka roli krále Zikmunda. „V Praze jsem točil už v roce 2003 a za patnáct let se to tady změnilo k lepšímu,“ chválil herec známý i z filmu Woodyho Allena Match Point - Hra osudu.