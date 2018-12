Padla poslední klapka Jana Žižky. Do ciziny půjde pod názvem Medieval

„Takový velkofilm znamená daleko víc úsilí, než jsem si dokázal představit. Na place bylo víc lidí, herců, kaskadérů, komparzistů, bylo málo denního světla, protože se natáčení posouvalo, až jsme se dostali do zimy, ale bylo to úžasné. Máme nádherné obrázky, úžasné herce, jsem opravdu šťastný, že jsem mohl režírovat takové hvězdy,“ říká Petr Jákl.



Jako producent a režisér dokázal do projektu nalákat nejen nejvýraznější české herce, jakými jsou Karel Roden, Ondřej Vetchý, Jan Budař či Marek Vašut, ale i světoznámé herecké osobnosti.

Na place na Křivoklátu, Točníku či na Zvíkově se tak potkávali například Ben Foster jako Jan Žižka s Michaelem Cainem jako Borešem, Til Schweiger jako Rožmberk s Matthewem Goodem coby Zikmundem či Sophie Lowe jako Kateřina s Torakem Rolandem Mollerem.

„Neustále přemýšlím nad tím, jak se mi to vlastně podařilo, že mi všechny ty hvězdy na film kývly, a že jsem je mohl režírovat. Samozřejmě jsem se dostal i do situací, kdy jsem s nimi musel řešit situace, na které měly jiný názor, a musel jsem jim to vysvětlit tak, abych to dostal tam, kde by to pro film bylo nejlepší,“ vysvětluje režisér, pro kterého bylo natáčení Jana Žižky tím nejnáročnějším v životě. V rámci projektu totiž fungoval také jako producent a scenárista.

Historický velkofilm vznikal na mnoha lokacích ve středních a jižních Čechách, točilo se však i v Praze na Karlově mostě. „Chtěl bych ukázat světu ta nejhezčí místa u nás. Ve filmu se tak objeví ta nejhezčí česká místa, často i chráněné oblasti, kde bylo potřeba komplikovaně vyřídit povolení, protože když někam přijedete s třísetčlenným štábem, je potřeba spousta opatření,“ dodává režisér.