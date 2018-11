Jak to, že jsou Češi tak vysocí? divil se Michael Caine při natáčení Žižky

„Myslím si, je to skvělý příběh. Navíc všude kolem ta úžasná atmosféra, moc jsem si to tady užil,“ hlásil pětaosmdesátiletý Caine po skončení natáčení historického filmu na hradě Křivoklát. „Češi jsou skutečně milí. A vysocí! Už jenom tady na natáčení: režisér, moje asistentky, moji herečtí kolegové. Jak vy to děláte?“ smál se herec.

Jeho Boreš je fiktivní hrdina, založený však na několika reálných postavách. Král Václav IV. využíval takzvané milce, což byla nižší šlechta, která mu pomáhala vládnout. Caineův Boreš vzešel z obecné inspirace rodem Boršů z Rýzmburka neboli z Oseka, který existoval od raného 13. století a svým potomkům, někdy i bratrům, dával právě jméno Boreš.

Dvojnásobný držitel Oscara hrál ve více než stovce filmů, diváky si získal v batmanovské sérii, kde ztvárnil Batmanova sluhu Alfreda, ale také v titulech Podfukáři, Interstellar, Kingsman: Tajná služba či Potomci lidí.

Natáčení Jáklova snímku začalo v polovině září, v nejbližších týdnech se štáb přesune na další české hrady i jiné lokace u nás. V prosinci by měl být film, kde se vedle Cainea objeví v titulní roli hollywoodský herec Ben Foster, dotočen. Po postprodukčních pracích má namířeno do kin v roce 2020.