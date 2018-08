Jana Žižku bude hrát hollywoodská hvězda Ben Foster, známá i z X-Menů

„Jsem velmi rád, že jsme se domluvili právě s Benem Fosterem. Má za sebou bohatou hereckou minulost a v Americe se o něm ví, že patří k těm, kdo si role pečlivě vybírají a poté stejně pečlivě studují. Těší mě, že se mu Jan Žižka zalíbil,“ řekl Petr Jákl o sedmatřicetileté hvězdě, která už brzy zamíří do Prahy.

Ben Foster se objevil rovněž ve filmovém hitu s Tomem Hanksem Inferno, zanedlouho přijde do našich kin snímek Beze stop, kde má hlavní roli. Letos v červnu si Foster vzal herečku Lauru Preponovou, s níž má dítě.

V dalších úlohách Jana Žižky se objeví zajímavá česká i evropská jména, dolaďuje se i obsazení jiných amerických herců. Film bude s Jáklem produkovat také hollywoodský producent Cassian Elwes, který stojí třeba za Klubem poslední naděje, jenž získal tří Oscary.

„Zamiloval jsem se do scénáře Jana Žižky i do Jáklových předchozích děl. Navíc jsem nadšený, že po filmu Ain’t Them Bodies Saints budu znovu pracovat s Benem Fosterem. Je to podle mě momentálně jeden z nejlepších mladých herců, které tady máme,“ dodal producent Elwes.

První klapka historického filmu by měla padnout 17. září, točit se bude zejména ve středních a jižních Čechách. Jan Žižka se podle předběžných plánů dostane do kin v Česku i ve světě v roce 2020.