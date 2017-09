Po pádu z mostu zemřel herec Jan Tříska, slavný učitel z Obecné školy

„Je to pravda, bohužel,“ potvrdil pro iDNES.cz Jiří Mádl, s nímž měl Tříska točit film Na střeše. Herce v sobotu převezli do pražské Ústřední vojenské nemocnice poté, co jej lidé vytáhli z Vltavy pod Karlovým mostem. Za jakých okolností do vody spadl, dál prošetřuje policie (psali jsme zde).

Herec, který po emigraci žil trvale ve Spojných státech, si ještě letos dosyta užil rodného Česka. Účinkoval v Letních shakespearovských slavnostech. zúčastnil se premiéry snímku Jana Svěráka Po strništi bos, kde hraje zarytého dědečka autora scénáře Zdeňka Svěráka, a dostal čestnou cenu Febiofestu.

„Svět je plný krutosti, lidí musí prchat ze svých domovů. I já jsem jedním z utečenců v zemi, která je plná utečenců, a můj Kristián patří všem, kdo musejí utíkat,“ prohlásil Tříska, když letos na jaře přebíral sošku za přínos světové kinematografii. Věděl dobře, o čem mluví.

V 60. letech byl domácí hvězdou první velikosti, nejmladším členem souboru Národního divadla, účinkoval i v Divadle za branou. Natočil snímky Hvězda zvaná Pelyněk, Ukradená vzducholoď, Na kometě, Radúz a Mahulena. „Tehdy jsem hrával prince, kteří jezdí na bílém koni a recitují romantické verše. Nepředstavoval jsem si, že budu číst scénáře, kde stojí – Děda leží v posteli a mlčky civí do stropu,“ žertoval po letech.

Za normalizace stihl ještě postavu lékaře v komedii Na samotě u lesa, kvůli svým politickým postojům však postupně o role přicházel. „O všechnu práci. Nejdřív mi zakázali rozhlas jako trest za prý ilegální vysílání s Havlem roku 1968 v Liberci, pak televizi, potom film a posléze divadlo,“ líčil.

V roce 1977 emigroval, poté už dostal první divadelní roli v newyorském Public Theatre v Mistrovi a Markétce. Tehdy bydlel na Manhattanu u režiséra Miloše Formana, který jej obsadil do svých filmů Ragtime či Lid versus Larry Flynt. Pak s manželkou Karlou Chadimovou a dvěma dcerami přesídlil do Kalifornie.

V zahraničních produkcích hrál často cizince. „V Americe, zemi přistěhovalců, je mnoho akcentů. I ti, kteří se tam narodili, mluví s neodpáratelným lokálním přízvukem, který si ani neuvědomují. Učím se anglicky dennodenně, znovu a znovu. Ale taky řecky a latinsky,“ vyprávěl muž, který hrál s Robertem De Nirem v příběhu Ronin či s Winonou Ryderovou v díle Ďábel přichází .

Po pádu komunismu se Tříska často vracel domů, na jeviště včetně Divadla Na Jezerce i před kameru. Legendou se stal jeho učitel Igor Hnízdo v Obecné škole, jež získala nominaci na Oscara stejně jako Želary, kde také hrál. Velkou roli měl ve filmu Šílení a těšil se na svou roli v novince Jiřího Mádla Na střeše

Tříska si rád dopřál sklenku suchého červeného vína, běhal, plaval a tvrdil, že udržovat se ve všestranné kondici patří k samozřejmé profesionální výbavě každého herce. Ale rady svým mladším kolegům dávat nechtěl. „Co já jim mohu radit? Král Lear v jedné své jasné chvilce říká – Jsem starý a pošetilý,“ zmiňoval svou milovanou postavu, za niž dostal Cenu Alfréda Radoka.