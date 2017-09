RECENZE: Useknutá prezidentova hlava hlásí bláznivou kočkovinu

Kočky jsou vrženy Autor: Jakub Horák 292 stran, 333 korun Hodnocení­: 50 %

Na naší fantaskně až absurdně vystižené politické scéně, ač značně odkoukané z reality, se potká i utká s jejími protagonisty Zemanem, Babišem a Sobotkou. Zdatně jim sekundují Ovčáček a Faltýnek, čestné místo v románu mají i Chovanec, Stropnický či matematik Janeček.

Na pozadí současné společnosti, elity, kavárenských povalečů, obyčejného lidu – tedy těch, kteří se nepovalují – a více či méně hlídacích psů demokracie se rozehrává imaginativní výjev předvolební kampaně, kde Kocour, předseda Hnutí Nevím, stejně jako autor knihy bojuje neotřelými nápady za lepší budoucnost.

Obálka knihy Kočky jsou vrženy

Sarkasmus střídá ironii a jeden bláznivý obraz druhý. Má to své kouzlo a občas se žert vážně povede, ale že se pozuráží kdekdo? Je to přece jen taková kočkovina. Jako by si kreativní a stylisticky zdatný člověk se všeobecným přehledem a znalý veřejného mínění z kaváren i páté cenové prostě sedl, dal si něco na posilněnou a vyvrhl moderní Kocourkov, na který mu přispěli fanoušci v internetové sbírce. Svět je náš, žijeme přece v demokracii!

Ve tmě fosforeskující obálka je hezký nápad, ovšem Kocour s useknutou prezidentovou hlavou ve stylu „hlavně ať to dráždí a zaujme“ vyvolává rozporuplné pocity. Ale netřeba se bát, že kdo náladě knihy nepropadne, nemá dost inteligence a smyslu pro humor. Možná jen nemá rád politiku nebo prostě málo pil.