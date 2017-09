RECENZE: Jack Johnson by měl přidat tempo, ne řešit Trumpa

Podle představ vydavatelství Brushfire Records měla deska vyjít v listopadu 2015, jenže Johnson se neměl k psaní písní na povel. Nahrávání se v havajském studiu uskutečnilo během vrcholu surfovací sezony, takže se trochu protáhlo. Nakonec mělo album All The Light Above It Too vyjít v červnu, ale hudebník odjel surfovat na Marshallovy ostrovy, takže se zase muselo čekat.



All The Light Above It Too Autor: Jack Johnson Hodnocení­: 60 %

Johnson nahrával na své rodné Havaji a chtělo by se říct, že deska voní mořem, což by ovšem byla nejspíš jen suchozemcova naivní představa o exotice. Obálka alba, která obsahuje plastové předměty, jež oceán na jedné z havajských pláží vyplavil za hodinu, prozrazuje, že s romantikou to na pobřeží nebude tak žhavé. Tytéž odpadky byly použity v klipu k singlu You Can’t Control It.

Tahle témata jsou na desce patrná. Johnson se také netají tím, že se v době nahrávání inspiroval nově zvoleným americkým prezidentem. Zdá se, že stížnosti na Donalda Trumpa jsou už dnes povinnou ingrediencí každé hudební novinky. Naštěstí v případě Johnsonova posledního alba je jeho politický aktivismus docela utlumený. Ovšem moc nepřidává ani po umělecké stránce. Drsně odkapávající kritiku doby, jako třeba na posledním počinu Rogera Waterse, prostě nečekejte.

Obal desky All The Light Above It Too

Hudebně je album All The Light Above It Too surové, až prosté. Johnson je totiž původně nahrával úplně sám, takže základ tvoří akustické kytary a zpěv plus samozřejmě pár dalších nástrojů, ale těmi se šetří. Až později přizval pár přátel, aby mu s instrumentací desky pomohli.

Většina písniček sice zní poměrně svěže, ale i tak je to trochu kotlíkařina. A i když ne, tak se nesou v líném duchu. Jednu ze světlých výjimek tvoří zatím poslední ze singlů Big Sur, který ozvláštňují perkuse a kontrabas a jenž díky rychlejšímu tempu a náladě celou desku konečně oživuje.

Svou nakažlivostí tahle písnička trochu připomíná některé kousky z repertoáru Simona a Garfunkela. Ještě to docela šlape v My Mind Is For Sale, ale tu srážejí už zmíněné antitrumpovské narážky.

Celkově album All The Light Above It Too velký zářez v historii hudby neudělá. Ačkoliv poslouchat se dá bez větší újmy.