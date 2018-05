Vyjde nová Rowlingová i Nesbo pro děti. Přijíždí Zásilka z Knihozemě

Od Rowlingové zamíří na pulty českých knihkupectví průvodce bradavickými školními osnovami a dějinami kouzel nazvaný Harry Potter: Cesta dějinami čar a kouzel. Kniha vznikla loni společně s hojně navštěvovanou výstavou v Britské knihovně v Londýně.

Obálka knihy Harry Potter: Cesta dějinami čar a kouzel

Druhou novinkou od jedné z nejúspěšnějších žijících autorek bude titul Předobrý život, který zaznamenává její projev k absolventům Harvardovy univerzity. Rowlingová v něm mluví o důležitosti neúspěchu v životě člověka a také představivosti, která v jejím případě stvořila jeden z nejkouzelnějších literárních světů vůbec.

Z dílny Jo Nesba se malí čtenáři mohou těšit na Senzační sbírku zvířat doktora Proktora. Kniha má dětem odhalovat informace o děsivých zvířatech, jejichž existenci se ve světě Proktora snaží policie a úřady utajit. Kromě výše zmíněných děl vyjdou ještě knihy Neila Gaimana nebo Ivany Peroutkové.

Akcí Zásilka z Knihozemě chce Albatros rodičům a dětem ulehčit výběr pro ně nejvhodnějších titulů. Zastoupeny budou knihy pro děti od tří do patnácti let. Všechny nabízené knihy vyjdou zároveň 24. května. Kromě toho vznikne také profil Knihozemě na sociálních sítích, který bude čtenářům průběžně připomínat, co právě vychází.