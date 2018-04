GLOSA: Ani na masáž nebyl čas. Ivanka Trumpová baví naivitou

V Česku knihu Přepišme pravidla úspěchu s podtitulem Jak žít život, který budete milovat vydává nakladatelství MOBA. Po jejím doslova tragickém přijetí v zahraničí jde o odvážné rozhodnutí. A to ještě z dalšího důvodu. V USA se stále najdou privilegované bílé ženy vyšší třídy, které by Trumpová mohla oslovit, v Česku jich však bude pramálo. Jedině, že by si z ní začaly předčítat rodiny Koktových a Štikových ve své nové show.

Obálka knihy Přepišme pravidla úspěchu

Proč tedy dcera české rodačky a amerického miliardáře nemá ženám co říct? Vždyť je to matka tří dětí, vede několik firem a vysloužila si post v Bílém domě, dalo by se argumentovat. Jenže o tom ona nepíše. Knihu raději zahlcuje časem prověřenými moudry Oprah Winfreyové nebo Nelsona Mandely.

Důvod, proč o všem zmíněném nemluví, čtenáři dojde záhy. V jedné z kapitol si stěžuje, že během Trumpovy prezidentské kampaně tolik pracovala, že ani neměla čas zajít si na masáž. Skandální! Nu, to se pak pozná, jestli někdo opravdu stojí sám za svým byznysem a bezproblémovým chodem rodiny. Jestli tedy Ivanka Trumpová někdy byla úspěšná, je jasné, že to bylo hlavně zásluhou lidí kolem ní. Chův, hospodyň a manažerů.

Tatínka nezapře

Jedna z mála skutečných rad, která se v knize objeví, se týká nerovného postavení žen a mužů v byznysu. Zde čtenářkám doporučuje, že při cestě za uznáním je potřeba se chovat jako muži a sahat po pozicích, pro které často (stejně jako oni) nejsou zcela kompetentní.

„Trumpovitějšího“ tvrzení už být nemůže. Alespoň pro jednou však v knize projevila svůj názor.

Shodnout se s ní dá na málo věcech. Jedině snad na oprýskaném, leč pravdivém tvrzení, že všichni máme jen jeden život a ten je důležité si naplno vychutnat. A to nejlépe okamžitým odložením její knihy z ruky a krátkou modlitbou, že v příštím životě, pokud nějaký je, se nenarodíte s přízviskem Trump.

Ivanka Trumpová na setkání v budově OSN (09/2017)